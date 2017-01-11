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Челябинск

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Публикации за 11.01.17

В Коркинском районе продлили школьные каникулы из-за гриппа

В Коркинском районе продлили школьные каникулы из-за гриппа

Еще в одном муниципалитете Челябинской области все школы закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ.

Как передает корреспондент агентства , в связи с повышенным уровнем заболеваемости простудными инфекциями в Коркинском районе принято решение продлить школьные каникулы до конца текущей недели.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, карантин уже объявлен во всех общеобразовательных учреждениях

шести южноуральских территорий: Миасса, Магнитогорска, Челябинска

Верхнеуральского, Нагайбакского и Уйского районов.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 11.01.17

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