В Коркинском районе продлили школьные каникулы из-за гриппа

Публикации за 11.01.17

Еще в одном муниципалитете Челябинской области все школы закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в связи с повышенным уровнем заболеваемости простудными инфекциями в Коркинском районе принято решение продлить школьные каникулы до конца текущей недели.

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Напомним, карантин уже объявлен во всех общеобразовательных учреждениях

шести южноуральских территорий: Миасса, Магнитогорска, Челябинска

Верхнеуральского, Нагайбакского и Уйского районов.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 11.01.17

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