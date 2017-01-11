В Коркинском районе продлили школьные каникулы из-за гриппа

Еще в одном муниципалитете Челябинской области все школы закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», в связи с повышенным уровнем заболеваемости простудными инфекциями в Коркинском районе принято решение продлить школьные каникулы до конца текущей недели.
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Напомним, карантин уже объявлен во всех общеобразовательных учреждениях
шести южноуральских территорий: Миасса, Магнитогорска, Челябинска
Верхнеуральского, Нагайбакского и Уйского районов.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 11.01.17
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В Челябинской области зарегистрировано три тяжелых случая гриппа, среди заболевших – дети ►
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