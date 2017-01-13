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Челябинск

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Публикации за 13.01.17

Сугробы и собачьи фекалии: большинство кортов во дворах Челябинска непригодны для катания

Сугробы и собачьи фекалии: большинство кортов во дворах Челябинска непригодны для катания

Каникулы почти закончились, а челябинским школьникам так и не удалось покататься на коньках: дворовые корты, залитые в этом сезоне с большими трудностями, опасны для жизни.

Как уже сообщал , несмотря на то, что довольно рано выпал снег и установились морозы, власти южноуральской столицы до самого нового года не могли справиться с элементарной задачей по заливке дворовых хоккейных кортов.

Однако даже на тех площадках, где появился лед, кататься невозможно. Это выяснили общественники во время выездного мониторинга.

«Новый День – Челябинск» , и

На этой неделе были обследованы 17 кортов Тракторозаводского района. Реализация контрактов по заливке и обслуживанию придомовых хоккейных коробок в районе ведется на крайне низком уровне, подчеркивают общественники. Из всех проверенных только один каток соответствует требованиям, то есть периодически заливается, очищается от снега и мусора. При этом выяснилось, что за данным кортом во дворе дома №1 по улице Чоппа ухаживает местный житель, а не подрядная организация, выигравшая муниципальный контракт.

Остальные катки представляют удручающее зрелище. Так, во дворе дома №2-А по улице Хохрякова каток наспех залили накануне приезда общественников, лед имеет неровную поверхность, при этом грязный снег с автодороги свален на тропинке, ведущей на хоккейный корт. Каток на улице Хохрякова, 10-А, по словам местных жителей, был залит один раз в середине декабря: он представляет собой сугроб серого снега. А в соседнем дворе на хоккейном корте владельцы собак выгуливают своих питомцев.

По данным общественников, в Челябинске есть три коммерческие организации, выигравшие тендеры по заливке и обслуживанию придомовых хоккейных коробок. Общая сумма контрактов превышает 2 миллиона 360 тысяч рублей.

«Кататься на большинстве из катков либо невозможно, либо опасно для жизни из-за того, что не соблюдаются условия контрактов. Подрядчики осуществили только первый этап – залили катки. Однако в январе они должны три раза в неделю заливать и чистить хоккейные коробки и прилегающие территории, что ими не выполняется», – сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 13.01.17

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