Наконец-то: власти Челябинска пригрозили оставить без денег подрядчиков, не ухаживающих за дворовыми катками

Публикации за 16.01.17

В Челябинске подрядные организации, не справляющиеся с содержанием дворовых хоккейных кортов, не получат денег.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», на прошлой неделе общественники обследовали дворовые корты в Тракторозаводском районе и выяснили, что из 17-ти только 1 регулярно очищается и заливается, благодаря местному энтузиасту. Остальные не пригодны для катания.

Муниципальное учреждение «Спортивный город», по словам начальника городского управления физкультуры Евгения Иванова, отреагировало на критику, «поработало» в выходные и привело часть площадок в районе в нормальное состояние.

Мэр Евгений Тефтелев похвалил подчиненного за «конструктивную» работу.

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Однако в целом по городу ситуация удручающая. Иванов сообщил, что на сегодняшний день залито 65 кортов, еще на 4-х работа продолжается – там возникли «коммунальные проблемы».

«По готовым каткам качество на площадках абсолютно разное. Мы подрядчикам выставили несколько претензий, пока только заплачено за Металлургический район, потому что там, более – менее качественно площадки исполнены. По остальным адресам подрядчикам не заплачено, ждем, когда исправят ситуацию», – сообщил начальник управления физкультуры.

Хуже всего ситуация сложилась, по его словам, в Тракторозаводском, Ленинском и Советском районах.

Отметим, заливкой и содержанием катков в Челябинске занимаются 3 подрядные организации. Общая сумма муниципальных контрактов составляет 3,5 миллиона рублей.

Челябинск, Юлия Малецкая

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