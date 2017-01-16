Наконец-то: власти Челябинска пригрозили оставить без денег подрядчиков, не ухаживающих за дворовыми катками

В Челябинске подрядные организации, не справляющиеся с содержанием дворовых хоккейных кортов, не получат денег.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», на прошлой неделе общественники обследовали дворовые корты в Тракторозаводском районе и выяснили, что из 17-ти только 1 регулярно очищается и заливается, благодаря местному энтузиасту. Остальные не пригодны для катания.
Муниципальное учреждение «Спортивный город», по словам начальника городского управления физкультуры Евгения Иванова, отреагировало на критику, «поработало» в выходные и привело часть площадок в районе в нормальное состояние.
Мэр Евгений Тефтелев похвалил подчиненного за «конструктивную» работу.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Однако в целом по городу ситуация удручающая. Иванов сообщил, что на сегодняшний день залито 65 кортов, еще на 4-х работа продолжается – там возникли «коммунальные проблемы».
«По готовым каткам качество на площадках абсолютно разное. Мы подрядчикам выставили несколько претензий, пока только заплачено за Металлургический район, потому что там, более – менее качественно площадки исполнены. По остальным адресам подрядчикам не заплачено, ждем, когда исправят ситуацию», – сообщил начальник управления физкультуры.
Хуже всего ситуация сложилась, по его словам, в Тракторозаводском, Ленинском и Советском районах.
Отметим, заливкой и содержанием катков в Челябинске занимаются 3 подрядные организации. Общая сумма муниципальных контрактов составляет 3,5 миллиона рублей.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 16.01.17
В Копейске пятиклассник прострелил глаз младшему брату. / В Челябинске прорубят 5 крещенских купелей. / С Новым старым или Простые числа. Январские тезисы. Читать дальше
Сугробы и собачьи фекалии: большинство кортов во дворах Челябинска непригодны для катания ►
© 2017, РИА «Новый День»