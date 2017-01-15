Тайные симпатии. Гороскоп РИА «Новый День» на 16 – 31 января 2017

Публикации за 15.01.17

Во второй половине января Солнце сначала будет находиться в знаке Козерога, а 20 января перейдёт к Водолею. Меркурий в ретроградном движении будет проходить знак Козерога. Венера гостит у Рыб, а Марс до 28 января тоже будет у Рыб, а потом переместится к Овну. Солнце в первые дни периода будет содействовать вхождению в рабочий режим после окончания праздников, добавляя всем сил и упорства, а затем, в Водолее, станет помогать людям в их совместной работе, настраивая их отношения наилучшим образом. Подходящий период для коллективного преодоления препятствий. Меркурий в Козероге способствует более тщательному отношению к работе, а, находясь в ретроградном движении, стимулирует не движение вперёд, а повторную проработку различных вопросов, нацеливает на устранение недостатков, завершение начатых и заброшенных дел. Удобное время для укрепления «фундамента» в работе, придания надёжности как материальных объектам, так и отношениям, прояснения и устранения всех неясностей. Венера в Рыбах способствует развитию тайных симпатий, поскольку, одновременно усиливает и чувствительность, и деликатность, и ранимость. Люди могут сблизиться в это время только на основании некоего непонятного им ощущения родства, но также вероятно, что они не рискнут начать сближение, опасаясь пораниться. В работе это может выразиться в помощи объекту симпатии без явно выраженной причины для такого поступка. С другой стороны, сходство взглядов на профессиональную проблему может стать причиной сближения, однако высока вероятность, что такое сближение будет кратковременным. Указанное действие Венеры легко спутать с похожим действием Марса в Рыбах: он тоже склонен помогать без объяснения причин, но причина у него не в симпатии, а в собственном интересе (хотя бы, например, в возможности самовыражения). В любом случае, Марс как союзник – это хорошо. А при переходе к Овну он окажется полезен тем, кому придётся преодолевать значительные препятствия, поскольку Марс в Овне – мощный борец.

Гороскоп на январь 2017 здесь

Гороскоп на 2017 год здесь и здесь

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Ураном, Плутона и ближних планет в их взаимодействии между собой. Напряжёнными будут краткодействующие аспекты Меркурия с Юпитером и Солнцем. В профессиональном плане гороскоп большей частью благоприятный. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов, а также к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе 17 – 18 января возможны некоторые трудности. В эти дни напряжённые аспекты Меркурия с Юпитером и Солнцем будут подталкивать Овнов к чрезмерной самостоятельности и принятию неверного решения. Не рекомендуется проявлять инициативу и принимать на себя обязательства, подписывать важные документы. На остальной период прогноз благоприятный. При работе с местными деловыми партнёрами проблемы могут возникнуть 27 – 28 января. Негативное влияние Нептуна подтолкнёт Овнов к осуществлению нереалистичного плана, также возможен обман со стороны партнёров. В остальном прогноз на период позитивный, наилучший момент для совместной работы наступит 19 – 20 января. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 16 – 17 января. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни позитивный. Материальное положение благополучное, но в промежуток 27 – 29 января возможны проблемы.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Для работы с местными деловыми партнёрами лучше подходит первая половина периода, а во второй, в промежуток с 25 по 29 января (включительно), негативное влияние Солнца, Марса и Луны будет побуждать Овнов к поспешным решениям, основанным на избыточной самоуверенности. Возможны конфликты, агрессия по отношению к партнёрам. Не подходящий момент для ответственной работы. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на весь период положительный, хотя 17 и 27 января возможны незначительные затруднения. В эти дни на всякий случай не рекомендуется принимать ответственные решения, так как Меркурий и Юпитер будут располагать Овнов к легкомыслию, поверхностному отношению к действительности и неоправданным надеждам. Вообще, в течение всего периода напряжённый аспект Плутона с Солнцем будет противодействовать Овнам в их самостоятельной активности, поэтому нежелательно действовать в одиночку и вопреки мнению коллег. Самостоятельные решения необходимо тщательно взвешивать и лучше не пренебрегать советами компетентных людей. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими положительный, за исключением промежутков 25 – 27, а также 31 января. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений на весь период оцениваются негативно. Материальное положение до 25 января благополучное, затем, в промежуток 25 – 29 января напряжённое, а 30 – 31 января снова благополучное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон на вторую половину января сформируется под негативным воздействием аспектов Плутона с Меркурием и Урана. Внешние обстоятельства будут противоречить устремлениям Тельцов, и их активность будет натыкаться на непреодолимые препятствия. Плутон будет побуждать Тельцов к поиску выхода из этого положения, однако в практическом плане, судя по гороскопу, в этот период ничего не изменится. Возможны лишь изменения на внутреннем плане, например появление важных идей, которые нуждаются в проработке, изменение отношения к некоторым явлениям, смена позиции, перспектив, сферы деятельности, обновление знаний в связи с этим, и т.п. В профессиональном плане благоприятен прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, но только до 23 января: дальше прогноз негативный, возможна активная умственная деятельность, но реализация идей под вопросом. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами прогноз на весь период отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими на весь период характеризуются как напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются положительно, за исключением промежутков 23 – 24 и 30 – 31 января. Материальное положение большей частью благополучное, но 21 – 22 и 27 – 29 января возможны проблемы.

У Тельцов-женщин благоприятны прогнозы по основной деятельности и решению финансовых вопросов, но только до 27 января: далее до конца месяца заниматься этой работой нежелательно. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется как неустойчивое, хотя и положительное большую часть времени. Напряжённые моменты ожидаются в промежутки 16 – 17, 24 и 30 – 31 января. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами на весь период оценивается негативно. В течение всего месяца рекомендуется работа в одиночку: прогноз по коллективной деятельности отрицательный. Всю важную работу желательно выполнить до 27 января, а, начиная с этой даты, уменьшить активность до минимума. В гороскопе Тельцов в этот период друг другу противостоят аспекты Нептуна и Плутона. Нептун будет стимулировать творческую активность Тельцов, а Плутон создавать препятствия для практической реализации идей. Поэтому, период благоприятен для разработки различных планов, но не для их осуществления, также это подходящее время для обновления знаний и смены перспективы. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные, но возможна напряжённость в периоды 16 – 17 , 24 и 30 – 31 января. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 28 января положительный, а затем негативный. Материальное положение до 27 января благополучное, а далее напряжённое.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на вторую половину января будет формироваться, в основном, из напряжённых аспектов Урана с Венерой, Юпитером и Нептуном. Это говорит о нежелательности каких-либо серьёзных изменений в жизни и работе в данный период. Близнецам рекомендуется отказаться от личной инициативы и принятия на себя ответственности. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Особенно в середине периода гармоничные аспекты Венеры с Ураном, Нептуном и Плутоном будут очень полезны для этой работы. Также неплохой прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, хотя 16 – 18 и 29 января возможны некоторые трудности. В начале периода желательно критически оценивать возможности совместной работы. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами на весь период негативный, хотя в промежуток 23 – 25 января возможна удачная сделка. Также отрицательно характеризуется основная работа: в течение всего периода негативное влияние Нептуна будет сбивать Близнецов с пути. Не рекомендуется поддаваться на обещания лёгкого достижения успеха. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный, кроме промежутка 24 – 25 января. Материальное положение неустойчивое: проблемы возможны 27 – 29 и 31 января.

У Близнецов-женщин период не очень благоприятный в профессиональном отношении. В финансовой сфере до 20 января рекомендуется никаких действий не предпринимать, хотя начиная с этой даты и до конца месяца прогноз положительный. В основной работе в течение всего периода ожидаются трудности, поэтому нежелательно развивать бурную активность. Также при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами успеха можно достичь только в промежуток 23 – 24 января, а в работе с местными – только 19 – 20 января. Астрологический фон периода определяют напряжённые аспекты Солнца, Нептуна и Урана, поэтому любая собственная активность Близнецам противопоказана: они будут стремиться к самовыражению, однако Нептун будет подталкивать их к неправильному решению, а аспекты Урана показывают, что любое обновление деятельности окажется для них неудачным. В этот период не следует начинать новые проекты, менять планы, позицию, искать новую перспективу. Опасны предложения посторонних, обещающие быстрый и лёгкий успех. Не рекомендуется надеяться на везенье. Не рекомендуется спешить. Прогноз по ситуации в доме, отношениям с близкими до 28 января негативный, а затем положительный. Перспективы обустройства личной жизни на весь период характеризуются негативно. Материальное положение до 30 января неудовлетворительное, а на 30 – 31 оценивается как благополучное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на вторую половину января сформируется под влиянием гармоничных аспектов Венеры с Луной, Нептуном, Плутоном, а также аспектов Меркурия и Плутона. Кратковременно негативным будет воздействие Солнца и Меркурия с Ураном и Нептуном. В целом, в гороскопе больше положительного, чем отрицательного. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности: в течение всего периода она выглядит успешной. Благоприятен и прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, хотя первая половина периода всё-таки лучше, чем вторая. Некоторые затруднения могут возникнуть в промежуток 25 – 26 января. Для основной работы прогноз на первую половину тоже лучше, чем на вторую: в промежуток 25 – 29 января тоже ожидаются сложности. Не рекомендуется работать в выходные 21 – 22 и 28 – 29 января. Перспективы сотрудничества с местными деловыми партнёрами оцениваются, в основном, отрицательно. Успешная деятельность возможно только в период 19 – 20 января. Благоприятные условия, как для коллективной работы, так и для одиночной (кроме выходных, особенно 28 – 29 января). Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутков 21 – 22 и 27 – 29 января. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются положительно, за исключением промежутка 27 – 29 января. Материальное положение неустойчивое, к концу месяца ожидается ухудшение.

У Раков-женщин наилучший прогноз тоже относится к решению финансовых вопросов, но на промежуток 27 – 29 января прогноз негативный. В основной работе все важные вопросы лучше решить до 25 января: начиная с этой даты, ожидаются трудности. То же самое можно сказать и по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами: по прогнозу, ближе к концу месяца возникнут проблемы. Кроме того, до 25 числа лучше работать в одиночку, так как ожидается, что большую часть периода Раки будут конфликтовать, или находиться в напряжённых отношениях с коллегами. Вообще, во второй половине января Раки будут находиться под влиянием напряжённого аспекта Плутона с Солнцем, что указывает на борьбу Раков за влияние, а также попытки осуществить значительные изменения в жизни и работе. И, поскольку аспект напряжённый, велика вероятность поражения Раков, а, как минимум, им придётся приложить значительные усилия для достижения успеха, при этом результат может себя не оправдать. Рекомендуется оценить важность поставленной перед собой цели, и решить, стоит ли пытаться её достичь именно сейчас. Возможно, позже сделать это будет легче. Ситуация в доме, отношения с близкими благоприятные, кроме промежутка 24 – 25 января. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный, кроме самого начала периода, 16 – 18 января. Материальное положение благополучное, но на 27 – 29 января прогноз негативный.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов больших планет – Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, а также Плутона. Напряжённых аспектов мало, и они незначительны, так что влияния практически не окажут. Весь период благоприятен для профессиональной деятельности, особенно, первая половина, до 24 января. На этот же период прогнозируется успешная одиночная деятельность, хотя и для коллективной работы прогноз положительный (но немного хуже, при этом на период 27 – 29 января прогноз по коллективной деятельности негативный). Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаково позитивный. В финансовой деятельности проблемы возможны 18 и 27 – 29 января, а на остальное время прогнозируется успех. В течение всего периода Львы будут находиться под сильным влиянием гармоничного Юпитера, что поможет им в расширении сферы деловых интересов и достижении поставленных целей, удачный период для налаживания деловых контактов, взаимодействия с руководством, вышестоящими инстанциями и официальными органами. Ситуация в доме, отношения с близкими на весь период благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, особенно, на первую половину периода. Материальное положение благополучное, но 18 и 27 – 29 января возможны затруднения.

У Львов-женщин в первые три дня, 16 – 19 января, ожидаются проблемы в сфере финансов, а также во взаимоотношениях с коллегами. Здесь наблюдается очень сильное влияние негативного Марса, а также на Львов будет давить Сатурн. По возможности, в эти дни следует избегать соприкосновения с финансами, и особенно не рекомендуется вкладывать их в развитие какого-либо дела. От конфликтов следует уклоняться: в эти дни результат будет не в пользу Львов. На остальное время, до самого конца месяца, прогноз по финансам благоприятный. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаковый: до 26 января вся деятельность ожидается успешной, с незначительными трудностями, а с 26 числа её эффективность значительно возрастёт, хотя, в то же время, в промежуток 27 – 29 января, возникнут трудности. Тем не менее, прогноз на конец месяца (30 – 31 января) позитивный. На весь период положительно оценивается и коллективная, и одиночная работа, но с 26 января, по прогнозу, одиночная деятельность окажется более важной (и эффективной). Сатурн и Юпитер вместе создадут хороший баланс между энергичной активностью Львов и их самоограничением ради концентрации сил. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но 27 – 29 января ожидается напряжённость. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение 16 – 19 и 28 января неудовлетворительное, а в остальное время благополучное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Меркурием и Венерой, Юпитера с Меркурием и Венерой, Нептуна с Ураном и Плутона. В профессиональном плане гороскоп почти полностью благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Перспективы сотрудничества с местными деловыми партнёрами лишь ненамного хуже (но тоже положительны). Сотрудничество с далёкими партнёрами в оценке уступает местному, но всё равно характеризуется позитивно. Финансовая деятельность до 29 января характеризуется как успешная, но, начиная с этой даты и до конца месяца, не рекомендуется. Положительно оценивается и одиночная, и коллективная деятельность, но до 25 января работа в одиночку, по гороскопу, предпочтительна. Благотворное влияние больших планет будет подталкивать Дев к расширению сферы деловых интересов, установлению новых связей, заключению новых договоров, интенсивному использованию своих интеллектуальных преимуществ и творческих способностей. Хороший период для продвижения в делах. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые до 29 января. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный на промежутки 21 – 26 и 30 – 31 января. Материальное положение благополучное на весь период.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности: здесь на весь период перспектива исключительно благоприятная. В основной работе проблемы могут возникнуть в период 27 – 29 января: нежелательно давать волю своей фантазии, и не следует верить обещаниям успеха. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами опасный момент возникнет 28 – 29 января (это выходные), а на остальное время прогноз положительный. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит период 27 – 29 января. Во всех трёх перечисленных случаях причина – Нептун. Он будет предлагать лёгкий путь, но, если поверить, обманет. Дополнительно, в эти выходные рекомендуется воздержаться от алкоголя. В течение всего периода гармоничные аспекты Урана с Венерой и Нептуном будут предоставлять возможности для изменения и улучшения жизни посредством новых знакомств, связей. Также возможно везенье, неожиданное поступление финансов или иных ценных благ. Это увеличивает опасность Нептуна. Ситуация в доме, отношения с близкими, в основном, напряжённые. Девы, под влиянием негативного Нептуна, будут склонны к ошибкам и обману. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни почти полностью благоприятный: проблемы могут возникнуть в выходные, 21 – 22 января (преувеличенные ожидания). Материальное положение благополучное, но 29 января ожидается встряска.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Венерой и Меркурием и Венеры с Меркурием. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Юпитером, Марса с Меркурием и Юпитером. В период с 26 по 30 января на Весы будет воздействовать скопление напряжённых аспектов Меркурия и Марса с Юпитером. Это неблагоприятный момент для деловой активности: неправильная оценка ситуации и преувеличенное представление о своих возможностях может привести к конфликту с коллегами, партнёрами, руководством. По гороскопу, негативное влияние планет распространится на всю профессиональную деятельность Весов. Ещё один опасный момент – 18 января, когда на Весы будет воздействовать напряжённый аспект Меркурия с Солнцем. Он тоже затронет всю деятельность, поскольку ухудшит способности к анализу действительности и одновременно увеличит активность Весов, что приведёт к их непродуманным действиям. Нежелательно в этот день выполнять точную работу и заключать какие-либо договоры. На остальное время прогноз по всей деятельности благоприятный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 26 – 28 января. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений, в основном, оценивается негативно. Материальное положение благоприятное, кроме указанного периода 26 – 30 января.

У Весов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с деловыми партнёрами напряжённые моменты будут возникать в конце месяца, с 27 января. Если точней, то в основной деятельности и при работе с местными деловыми партнёрами опасным будет промежуток 27 – 29 января (пятница и выходные), а для сотрудничества с далёкими партнёрами не подходят 29 – 31 января. Прогноз по финансовой деятельности негативный на весь период, кроме 17 января. Рекомендуется работать в коллективе, не проявляя самостоятельности. Напряжённый аспект Плутона и Марса в течение всего периода будет подталкивать Весы к конфликтам и непродуманным шагам. Кроме того, вокруг Весов сложатся неблагоприятные внешние обстоятельства, которые приведут к неудаче при их инициативе. Не рекомендуется в этот период бороться за власть, за влияние, настаивать на собственном решении. Особенно опасным будет конец месяца 29 – 31 января. Лучше направить усилия на выполнение текущей деятельности. Гармоничный аспект Сатурна с Солнцем позволит Весам сконцентрироваться на решении профессиональных задач и найти взаимопонимание с руководством. Благоприятный период для приобретения новых связей, укрепления своих позиций. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, по прогнозу, напряжённость возникнет в промежутки 19 – 21 и 25 – 29 января. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 29 января положительный, а дальше отрицательный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 27 – 29 января.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Плутона с Солнцем и ближних планет. Напряжёнными будут аспекты Урана с Юпитером и Нептуном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Также благоприятен прогноз по финансовой деятельности, хотя в период 27 – 30 января ожидаются затруднения: нежелательно в эти дни начинать новое дело, принимать на себя финансовые обязательства, пытаться получить выгоду обходным путём или участвовать в сомнительной операции. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами на весь период не рекомендуется. В основной работе проблемы ожидаются 19 – 20 и 27 – 29 января. На весь период прогнозируются сложности в коллективной работе, и рекомендуется деятельность в одиночку. Позитивное влияние Плутона создаст возможность значительного продвижения в делах при личном участии, проявлении инициативы, но также и при удачном стечении обстоятельств. Возможно, Скорпионам для успеха понадобится дополнительная информация, и они её получат независимо от своего желания. Подходящее время для продуктивных контактов с партнёрами и установления новых связей. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 25 – 29 января. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в целом благоприятный, но период с 27 по 29 декабря оценивается негативно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – весь период выглядит успешным. Выполнение основных профессиональных обязанностей будет идти с трудностями: 18 – 19 и 26 – 27 января, по прогнозу, будут неудачными. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят 27 – 28 и 31 января. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется полностью негативно, и не рекомендуется. Напряжённые аспекты Урана с Юпитером и Нептуном предупреждают Скорпионов о нежелательности попыток расширения сферы деловых интересов, значительных изменений в профессиональной деятельности и в жизни. Неподходящий период для начала крупных или долгосрочных проектов. Неожиданные идеи или предложения приведут к неудаче. Юпитер, Марс и Солнце создадут неплохие возможности для реализации творческих и интеллектуальных способностей Скорпионов, но при этом успех зависит от того, куда эти усилия будут приложены. Прогноз благоприятен для местных контактов, а также для решения личных проблем. В коллективной деятельности не следует проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Ситуация в доме, отношения с близкими до 27 января благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 27 – 28, а также 31 января.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Урана с Меркурием, Плутона и ближних планет. Негативно подействуют напряжённые аспекты Сатурна с Юпитером и Ураном, а также Меркурия с Венерой и Марсом (кратковременно). Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При этом в начале периода 16 – 17 января, а также 27 – 29 января ожидаются некоторые затруднения в работе. В начале периода Стрельцам рекомендуется воздержаться от споров с коллегами и обращения к руководству, поскольку, судя по гороскопу, они будут неправы, и конфликт пойдет им во вред. В основной работе проблемы могут возникнуть 17 января, и, кроме того, опять же 27 – 29 января. В последнем случае Стрельцам рекомендуется отказаться от инициативы и не претендовать на лидерство. Вообще, в первой половине периода, примерно до 23 января инициатива и лидерство желательны, а далее, особенно, с 27 числа – нет. В финансовой деятельности лучше, по возможности, не участвовать. Практически единственный подходящий период для неё – промежуток 24 – 27 января. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением периода 27 – 29 января.

У Стрельцов-женщин в профессиональном плане гороскоп, в основном благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Кроме того, положительно оценивается финансовая деятельность. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами некоторые затруднения возникнут 25 – 26 января, а во взаимодействии с местными партнёрами негативно оценивается промежуток 27 – 29 января. Благоприятен прогноз и по коллективной, и по одиночной деятельности, но коллективная в этот период выглядит лучше. В течение периода на Стрельцов будут оказывать положительное влияние краткодействующие аспекты Марса и Венеры. Это указывает на то, что они будут энергичными и общительными, им легко будет удаваться коллективная работа, они смогут проявить в нужный момент лидерские качества и сумеют укрепить свой авторитет и повысить социальный статус. Влияние Меркурия в этот период неоднозначно, что говорит о необходимости проявлять осторожность к собственным возникающим идеям. Предпочтение следует отдать реализации уже готовых планов. Ситуация в доме, отношения с близкими оцениваются положительно. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений в первой половине периода, до 23 января благоприятные, а затем ситуация ухудшится. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 27 – 29 января.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Луной и Нептуна с Ураном, а также аспектов Марса и Венеры. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Венерой и Марсом и Солнца с Юпитером. В профессиональном плане гороскоп, в основном, неудачный. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами ожидаются значительные проблемы в конце месяца, с 27 января. Кроме того, сомнительно выглядит 17 января, а также не рекомендуется работать в выходные 21 – 22 января. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом, причём с некоторым ухудшением с концу периода. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется негативно, за исключением 16 – 17 января. На весь период отрицательно оценивается работа в одиночку, и положительно – коллективная деятельность. Судя по гороскопу, у Козерогов в этот период будет складываться новая перспектива, возможно, возникнет некий многообещающий проект, который отвлечёт их силы и внимание от текущей деятельности. При этом ситуация будет неподходящей для начала новой деятельности (или сомнительной). Рекомендуется переждать этот период. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуется позитивно. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений неблагоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин в профессиональном плане прогноз не очень хороший. Рекомендуется сосредоточиться на основной работе и сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, но следует учесть, что с 27 января прогноз для основной работы становиться негативным, а в отношениях с партнёрами 28 – 29 января возможны трудности. Не рекомендуется в эти два дня обсуждать с ними деловые вопросы, а также отправляться в командировку. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами на весь период оценивается отрицательно. Нежелательно действовать в одиночку. Подходящий момент для проявления инициативы и лидерских качеств в коллективной работе. Гороскоп показывает, что в этот период у Козерогов будет высокий интеллектуальный потенциал и широкие возможности для взаимодействия с коллегами, руководством и окружающими. Это поможет им укрепить свою репутацию, повысить социальный статус, продвинуться в карьере. Но для продвижения непосредственно в текущей работе период неподходящий. Нежелательно начинать крупный проект, перспективы масштабных преобразований тоже сомнительны. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, кроме промежутка 28 – 30 января. Материальное положение благополучное, кроме конца месяца, 27 – 31 января.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Меркурием, Марсом и Нептуном, а также Меркурия с Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Меркурием, Венерой и Марсом. Гороскоп в профессиональном плане не очень благоприятный, особенно, в конце периода. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности, но только до 26 января, дальше до конца месяца эта работа не рекомендуется. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами будет идти с трудностями, а на период с 27 января прогноз полностью негативный. По основной работе прогноз относительно благоприятный, но тоже только до 27 января. Соответственно, важные дела и вопросы лучше решить в первой половине периода, до наступления неблагополучного периода. Не рекомендуется начинать долгосрочный проект или менять вид деятельности (вообще, производить какие-либо резкие изменения). В конце месяца Водолеям либо понадобится прилагать большие усилия для работы, либо перед ними возникнут непреодолимые препятствия, и все действия окажутся бесполезными. Рекомендуется переждать. Ситуация в доме, отношения с близкими, кроме промежутка 27 – 29 января, благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений на 26 – 28 января характеризуются негативно, а на остальное время позитивно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов: здесь от начала и до конца периода, по гороскопу, всё будет благополучно и успешно. Но зато во всей остальной деятельности ожидаются проблемы. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и в основной работе полностью благоприятным будет только короткий промежуток 23 – 24 января, а во взаимодействии с местными деловыми партнёрами – период с 19 по 25 января. Коллективная работа, по гороскопу, в течение всего периода будет неудачной. Зато прогноз по одиночной деятельности положительный на весь период. Гармоничные аспекты Солнца с Сатурном и Юпитером показывают, что у Водолеев будут существенные успехи в сфере личных достижений, при этом от них ожидается значительная собственная активность. Гармоничный аспект Нептуна с Марсом указывает на повышенные творческие возможности и достаточное количество энергии для успешной их реализации, что, в результате, усилит благотворное воздействие Солнца. Ключ к успеху в этот период – сочетание творческих способностей, взаимодействие с окружающими (кроме коллег) и собственная инициатива. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые: проблемы возможны 16 – 18 и 24 – 26 января. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений полностью благоприятные. Материальное положение неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон на вторую половину января сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием и Луной, Плутона с Венерой и Меркурием и Нептуна. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Венерой и Юпитером, а также Марса с Луной, Сатурном и Ураном. В профессиональном плане гороскоп относительно благоприятный, хотя в основной деятельности, при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и при решении финансовых вопросов ожидаются трудности в промежуток 27 – 29 января. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами полностью благоприятный. Все важные вопросы рекомендуется решить до 27 января, поскольку с этой даты прогноз по личной и коллективной деятельности негативный. В конце месяца, под влиянием Марса с Сатурном и Ураном, возможно вмешательство неблагоприятных внешних обстоятельств, которые приведут к конфликтам с коллегами и, возможно, руководством. Нежелательно работать в последние выходные месяца 28 – 29 января. Период не подходит для начала крупного проекта, но пригоден для успешной повседневной деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением периода 27 – 29 января. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, кроме, опять же, промежутка 27 – 29 января. Материальное положение благополучное, но неустойчивое.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. В основной работе ожидается много трудностей, особенно неудачный период – конец месяца, с 27 января. Прогноз по работе с местными деловыми партнёрами в целом положительный, но 27 – 29 января возможны проблемы. В эти дни не рекомендуется заниматься важными вопросами. На весь период положительно оценивается как коллективная деятельность, так и работа в одиночку. В обоих случаях инициатива и проявление лидерских качеств приведут к позитивному результату. Гармоничный аспект Урана и Меркурия поможет Рыбам получить и использовать новую важную для них информацию, кроме того, это хороший период для установления новых связей и использования старых, а также для применения своих интеллектуальных способностей в широком диапазоне. Возможно неожиданное везенье. Подходящий период для обновления профессиональной деятельности и улучшения профессионального положения. В целом, в этот период Рыбы будут получать кратковременную, но частую поддержку от ближних планет, с которой они будут плыть, как бы перепрыгивая с одной волны на другую. Ситуация в доме, отношения с близкими, в основном, напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновения длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 27 – 29 января.

Москва, Денис Вербицкий

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