Ирреальные дела: в Челябинске демонтируют детские площадки, установленные несколько месяцев назад

Публикации за 16.01.17

В Челябинске уже демонтируют детские игровые площадки, установленные в рамках программы «Реальные дел».

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в конце 2016 года главы внутригородских районов отчитались о реализации программы по благоустройству южноуральской столицы. Из бюджета области на «Реальные дела» было направлено 319 миллионов рублей.

В числе прочего на эти средства были приведены в порядок более 110 дворовых территорий, игровых площадок и скверов.

Однако спустя несколько месяцев «реальные дела» превратились в ирреальные: в конце прошлой недели в некоторых отремонтированных дворах появились рабочие и демонтировали детские площадки. Свои действия они объясняли по-разному. В одном из дворов сообщили, что работают по заданию администрации, поскольку установлены игровые конструкции не по ГОСТу. Жителям другого района сообщили, что чиновники «не расплатились», поэтому подрядчик забирает площадку.

Информация о ликвидации конструкций в основном поступала от жителей Калининского района.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

На официальном сайте органа местного самоуправления появилось «предупреждение» о демонтаже.

«В процессе выполнения монтажных работ детских игровых комплексов (малых архитектурных форм) были выявлены нарушения и несоответствия техническому заданию муниципального контракта, а также нарушения технологии производства работ по бетонированию оснований оборудования. На основании заключения экспертизы установленные малые архитектурные формы являются опасными для здоровья и жизни детей», – говорится в сообщении.

Муниципальный контракт с подрядчиком – ООО «Маф Трейд» – расторгнут в связи с ненадлежащим исполнением обязательств. Подрядная организация обязана демонтировать детские игровые комплексы в 22 дворах (список здесь).

Стоит отметить, что все эти площадки, по словам сотрудников администрации Калининского района, устанавливали «в снег».

В отделе благоустройства сообщили, что во дворах, лишившихся игровых комплексов, планируется установить новые конструкции: аукцион объявят ближе к лету.

Получил ли подрядчик деньги за некачественную работу, выяснить не удалось: в отделе благоустройства отказались отвечать на этот вопрос.

Отметим, в конце декабря вице-мэр Челябинска Владимир Алейников, подводя итоги реализации программы «Реальные дела» сообщил, что 25 некачественных детских площадок не были приняты в эксплуатацию и работы не оплачивались

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 16.01.17

В Коркино во время матча умер хоккеист. / Суд обязал власти Бакала обеспечивать горожан горячей водой круглый год. / Спасибо папе: на Южном Урале трехлетний малыш отравился пивом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»