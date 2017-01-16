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Челябинск

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Публикации за 16.01.17

Эпидемия? В Миассе начале разбирать построенные перед выборами детские городки

Эпидемия? В Миассе начале разбирать построенные перед выборами детские городки

Подрядная организация начала демонтаж детской площадки в Миассе.

Как передает корреспондент агентства , всего угроза уничтожения повисла над четырьмя детскими городками в Миассе, Чебаркуле и Златоусте.

Напомним, ранее стало известно, что десятки детских площадок, установленных в предвыборный период, планируется снести в Челябинске. Но если в областном центре они признаны опасными для здоровья юных горожан, то в данном случае заказчик просто не заплатил за оборудование городков. Долг строители оценивают в 725 тысяч рублей.

В конце минувшей недели подрядчик уже начал разбирать конструкции в сквере на улице Менделеева в Миассе, сообщает U74.Ru. На такой шаг строители пошли, по их словам, после того, как переговоры с партией, от которой шел в Государственную Думу заказавший площадки кандидат, зашли в тупик. При этом всего заказчик просил установить 15 городков, претензии же подрядчики высказали по четырем площадкам.

«Новый День – Челябинск» , и

По всей видимости, оборудование детских городков заказал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Колесников. Именно он баллотировался в российский парламент по одномандатному округу, включающему Миасс, Чебаркуль и Златоуст. При этом власти Миасса после обращения активистов уже обещали подрядчику, что если с ним не рассчитаются, стоимость выполненных работ будет включена в план финансирования мероприятий по благоустройству на 2017 год. Вряд ли городские власти согласились бы оплачивать предвыборные обещания оппозиционных кандидатов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.17

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