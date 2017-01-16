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Челябинск

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Публикации за 16.01.17

Жители Челябинска не заметили, что похоронили чужую бабушку

Жители Челябинска не заметили, что похоронили чужую бабушку

В челябинском морге перепутали тела пенсионерок, одну успели похоронить чужие родственники.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел после новогодних каникул.

8 января 78-летняя челябинка скончалась дома. Когда пришло время хоронить женщину, родственники обнаружили в ритуальном зале гроб с телом посторонней пенсионерки.

«Новый День – Челябинск» , и

Сотрудники ритуальной службы предположили, что в морге перепутали трупы.

В результате внучка умершей нашла людей, которые забрали ее родную бабушку. Но выяснилось, что женщину уже похоронили: у челябинцев почему-то не возникло никаких сомнений по поводу мертвой родственницы.

Горожане, закопавшие чужую старушку, предложили ее внучке похоронить их пенсионерку и просто ездить друг к другу на могилы, сообщает «31 канал». Однако женщина не согласилась, поскольку место на кладбище было припасено именно для ее бабушки – рядом с остальными родственниками.

В результате вторая сторона все-таки согласились на эксгумацию. В настоящее время вопрос решается в соответствующих ведомствах.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 16.01.17

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