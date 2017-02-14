В Челябинске наказали виновного в инциденте с перепутанными покойниками

Публикации за 14.02.17

В Челябинске нашли виновного в инциденте с перепутанными покойниками.

Как уже сообщал «Новый День», 8 января 78-летняя челябинка скончалась дома. Ее тело забрали в морг, а когда пришло время хоронить женщину, родственники обнаружили в ритуальном зале гроб с телом посторонней пенсионерки.

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Сотрудники ритуальной службы предположили, что в морге перепутали трупы.

В результате внучка умершей нашла людей, которые забрали ее родную бабушку. Но оказалось, что женщину уже похоронили. Разгорелся скандал.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что участковые уполномоченные отправили трупы старушек на вскрытие в Бюро судмедэкспертизы, хотя есть совместный приказ полиции, минздрава и Следственного комитета, предписывающий тела горожан, старше 80 лет, без признаков насильственной смерти, хоронить без вскрытия. Транспортировали тела сотрудники бюро ритуальных услуг «Вечность», одного из них обвинили в путанице и уволили. Отметим, родственникам перепутанных усопших разрешили их перезахоронить.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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