На Южном Урале число заболевших гриппом и ОРВИ за неделю выросло почти вдвое

Публикации за 17.01.17

В Челябинской области стремительно растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в период с 9 по 15 января официально зарегистрировано 37 тысяч 116 случаев ОРВИ. Показатель составил 112,7 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 97%, а предновогодней рабочей недели – на 5,5%.

Рост заболеваемости отмечен во всех муниципальных образованиях области по всем возрастным группам. Среди малышей до 2 лет – на 95%, детей 3-6 лет – в 2 раза, школьников 7-14 лет – в 2,2 раза, взрослых – на 81%.

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 31 муниципальном образовании области за исключением Троцкого, Чебаркульского, Октябрьского, Брединского, Уйского, Нязепетровского и Ашинского районов.

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В Челябинске за третью неделю января респираторными инфекциями заразились 17 тысяч 283 жителя, что выше показателей предыдущего периода на 47%. В целом, уровень заболеваемости в южноуральской столице превышает эпидпорог на 32%: среди взрослых– на 38,2%, школьников – на 14,7%.

В связи с эпидемией простудных инфекций на данный момент приостановлен учебный процесс в школах Челябинска, Копейска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, а также Коркинского, Еманжелинского, Еткульского, Сосновского, Агаповского, Кизильского, Верхнеуральского, Нагайбакского, Кусинского, Карталинского и Красноармейского районов.

Напомним, с 23 декабря карантинные мероприятия также введены в больницах и соцучреждениях Челябинской области.

Челябинск, Юлия Димова

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