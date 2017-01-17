Власти Челябинской области рекомендовали прервать школьные «каникулы»

Публикации за 17.01.17

Власти Южного Урала рекомендовали возобновить занятия в школах.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, несмотря на общий рост заболеваемости, среди детей 7-14 лет эпидпорог превышен всего на 1% (по данным Роспотребнадзора – на 15%, рост за наделею – в 2,2 раза).

В связи с этим областной оперативный штаб по гриппу рекомендовал возобновить учебный процесс в образовательных организациях с 19 января. В пресс-службе ведомства отметили, что решение носит рекомендательный характер, окончательно со сроками снятия карантина будут определяться муниципальные власти.

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Напомним, в настоящий момент на вынужденных каникулах находятся школьники Челябинска (до 18 января), а также Магнитогорска, Златоуста, Еманжелинского и Коркинского районов – до 21 января включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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