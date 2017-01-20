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Челябинск

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Публикации за 20.01.17

Школьников Кыштыма вновь отправляют на карантин

Школьников Кыштыма вновь отправляют на карантин

В Кыштыме приостановили учебный процесс в нескольких школах.

Как сообщили агентству в пресс-службе мэрии, санитарно-противоэпидемическая комиссия Кыштыма закрыла на карантин четыре образовательные организации – школы №3, №4, №10 и №11. Рост заболеваемости среди учащихся этих учреждений превысил 15%. Занятия приостановлены до 26 января включительно.

Кроме того, на карантин закрыты три класса в школе №1.

По данным территориального отдела Роспотребнадзора, с 13 по 19 января в Кыштыме зарегистрировано 538 случаев ОРВИ и три случая гриппа. Врачи фиксируют снижение заболеваемости.

«Новый День – Челябинск» , и

Как ранее сообщало управление Роспотребнадзора по Челябинской области, эпидемия гриппа и ОРВИ в регионе распространяется в направлении горнозаводской зоны.

В настоящее время карантин во всех школах действует в Магнитогорске, Златоусте и Еманжелинском районе. Внеплановые каникулы продлены в муниципалитетах до 21 января. Решение об их отмене или пролонгации местные власти должны принять сегодня, 20 января.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.01.17

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