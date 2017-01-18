Южноуральские чиновники расписались в бессилии в борьбе со смогом

Публикации за 18.01.17

Власти Челябинской области заявили, что не могут решить проблему грязного воздуха в условиях действующего законодательства.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», уже больше недели южноуральская столица окутана ядовитым туманом: с 9 января с небольшим перерывом действует режим неблагоприятных метеорологических условий.

С обеда 16 января повысился уровень опасности НМУ с первого до второго.

От смога задыхаются так же жители Магнитогорска, Карабаша, Сатки, Троицка и Коркино.

Руководство Челябинской области прокомментировало ситуацию – южноуральцы могут не надеяться на помощь властей.

«Предприятиям были даны предписания выполнить мероприятия, которые у них предусмотрены в случае возникновения неблагоприятных метеоусловий. Крупные предприятия, с которыми работало наше министерство экологии, отчитались, что они эти мероприятия выполнили, однако дышать все равно нечем, – констатировал вице-губернатор Олег Климов. – Мы понимаем, что в существующей модели управления качеством воздуха что-то существенное сделать больше невозможно. То, что губернатор внес предложения на Госсовете по изменению модели управления, мы считаем, в какой-то временной период позволит нам все-таки по-другому реагировать».

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«Естественно, это природное. А фактических каких-то мер – остановить заводы – сегодня никто не может. Практически все крупные загрязнители – это федеральный надзор, туда даже зайти представители нашего минэкологии фактически не могут. То есть мы смотрим бумаги и получаем доклады о том, что мероприятия при НМУ выполнены», – подчеркнул Климов.

Чиновник посоветовал южноуральцам временно изменить «режим поведения»: пореже бывать на улице, носить маски, закрывать окна, снизить физическую нагрузку.

Челябинцы, все еще верящие, что власть имущие хотят решать экологические проблемы, написали петицию президенту Путину. В настоящее время ее подписали более 8,5 тысяч.

Заместитель главы региона сообщил, что завтра на территорию области придет циклон, и к пятнице воздух очистится.

Однако, как сообщили агентству «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в двух муниципалитетах Южного Урала метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, сохранятся еще на сутки.

В Челябинске и Карабаше предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени опасности продлено до 19 часов четверга, 19 января. Для ряда предприятий региона с 11 января продолжают действовать предупреждения о НМУ первой степени опасности.

Челябинск, Юлия Малецкая, Виктор Елисеев

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