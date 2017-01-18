Газы!!! или Почему молчит Дубровский / Авторская колонка Игоря Макарова

Публикации за 18.01.17

Помню, когда 20 лет назад мои друзья перебрались в Петербург, то их сын, вернувшись домой из новой школы, заявил: «Больше туда не пойду, учительница сказала, что я приехал из неблагополучного и вонючего города. И весь класс теперь меня зовет «Вонючкин».

Учительницу, как ни странно, даже при нехватке педкадров в 90-е годы прошлого века, уволили – за очевидную даже школьной администрации профнепригодность. Мальчика семья, разумеется, перевела в другую школу – от «вонючкина»-то было не избавиться (дети – еще те цветочки)…

Боже мой, да разве тогдашняя челябинская «вонина вонини» сравнима с нынешней газовой камерой?!

Челябинск, 17 января 2017 года

Я не знаю, может, метеорит какую дыру озоновую «организовал» своим падением именно в наш регион, но, конечно, резкое снижение нашего уровня жизни при назначении «во власть» магнитогорских неоспоримо.

При Юревиче – и Челябинск поддержит меня во весь свой миллионный голос – МОЖНО БЫЛО ДЫШАТЬ.

При Соловьеве МОЖНО, да еще и закрыли Карабашский ад – зур рахмат.

При Сумине МОЖНО.

При Дубровском и Тефтелеве – нельзя. Недоговорные они, некомпетентные, дышат через раз или могут дышать сероводородом или формальдегидом – неважно. Правители они никакие – при них город и (не только Челябинск) превратился в газовую камеру, в задыхающийся китайский отстойник, где на мучения и страдания людей власть просто напросто изо дня в день плюет.

Челябинск, 17 января 2017 года

Саныч и Николаич! Вслед за Кремлин.ру, если он и рухнет от сотен тысяч обращений южноуральцев (его-то кремлевские айтишники восстановят), грозит обвалиться карьера вашего бессильного молчаливого дуэта. И это фиаско фатально.

Ибо только один человек в нашем государстве «над схваткой». Так что извольте пахать, как рабы на галерах, раз сели на царство: разговаривайте с паникующими горожанами, выстраивайте эффективный диалог с бизнесом. Наймите приличных ученых – экологов – на те «лишние» деньги (дополнительные доходы), что появляются в региональном бюджете. Короче, шевелите мозгами и прочими частями тела. Иначе уволят, даже если и выживете при бесконечных газовых атаках, в которые погрузили регион.

Да-да, это все вы виноваты. Ваши «некомпетенции» довели миллионный город до состояния, когда налогоплательщики, пенсионеры и подрастающее – выросшее поколения бегут из Челябинска. Им – нам (пока выжившим и не убежавшим) страшно, что одни распрекрасные НМУ не кончатся уже никогда, и вкупе с отвратительной водой, помойкой в центре города, смердящим Коркинским разрезом, литейками ЧТЗ и Колюхи, «выбросными» производствами цинкового, электрометаллургического заводов и Мечела, унесут их – наши жизни и жизни близких им – нам людей.

Уже 20 лет назад нашим суровым градом пугали детей, живущих в местах, мягко говоря, покрасивее и поэкологичнее.

Теперь же все в разы запущеннее. Респираторы? Кислородные подушки?

А почему не новые очистные, а главное – не новое мироустройство для нашего локального «адика»?! Это у меня так сосед – малыш говорит. На вопрос: куда ты такой грустный, Даня, идешь? – он обреченно отвечает: в «адик», даже не подозревая, что, игнорируя первую букву «с», семантически точно передает свое отношение к будням в детском саду.

Так и мы – мучаясь, в зависимости от времени года, от песчаных бурь по утрам, ядовитых туманов, тотальной гололедицы, вечернего чада; глядя (безо всяких катаний на колесе обозрения) на редкие больные деревья, нечищеное русло речки и, словно, подвергшиеся артналету дороги и задыхаясь, задыхаясь, задыхаясь, задыхаясь, понимаем, что ухудшение нашего качества жизни очевидно. Это еще без дополнительных деталей о досуге, культуре и общей некрасоте города. Конечно, всю эту страшную индустриальную историю Челябинска начинали не Дубровский и Тефтелев. Но при них стало хуже, да что там – невыносимо.

Челябинск, 18 января 2017 года

О том же, почему молчит Дубровский, – вообще отдельная история (как и та, о чем и как говорит Тефтелев).

Магнитогорский синдром? Там-то, на родине очередного всенародно избранного, адище бывает и пострашнее, и, кстати, в начале челябинской смоговой «сессии» в Магнитогорске реально было круче – настоящая тьма египетская, да такая вонючая (чего уж там на петербургскую учительницу кивать – вонючкин у нас регион).

Слушайте, но магнитогорский – это не китайский. Тем-то хоть полстраны вымрет – еще миллиард останется, а у нас-то с «рабами» все скромнее. В разы.

А он молчит. Молчит, когда его земляков, решивших: «лучше сдохнем, но на ГОКе этом смертоносном работать не будем» и создавших движение за свое и своих детей экологическое будущее, обозвали американскими и прочими иностранными шпионами.

Он что не понимает, что людьми нельзя разбрасываться? Что их нужно слушать? Иначе они пойдут со своими проблемами много выше их с Тефтелевым голов, которые, кстати, рискуют очень скоро попасть на идеологическую плаху? Начальство не любит неэффективных, хоть и лояльных подчиненных в остренькие моменты.

Он что не понимает: если в очередные НМУ вкупе с нерешенными в его правление проблемами случится экологическая катастрофа, то за это в истории ответственным будет именно он?

Он что реально считает, что главным событием 2016-го года для южноуральцев был визит президента, а не перманентное присутствие формальдегида в атмосфере?

Челябинск, 18 января 2017 года

Он что не знает, что людей нужно услышать, а не чинуш из Минэкологии, уверяющих сурового босса, что все хорошо, да и с ГОКом будет не хуже…

Измерения доказывают правоту людей. Которые, потому и пишут в Москву, что здесь их не слышат. И в Москве все блокируется. Но Москва – большая, а Южный Урал, похоже, свели до уровня какой-то недоразвитой мафии – тут вообще правды не сыщешь.

Я в принципе могу поверить, что ни Тефтелев, ни Дубровский, ни даже Медведев с Путиным никогда не слышали об экокатастрофе 1952-го года в Лондоне (унесшей десятки тысяч жизней) – анамнезом точь – в точь как последние дни в Челябинске. А также не слышали о том, что именно катастрофа заставила сделать экологию наукой и сильно изменила промышленную политику западного мира. Но их незнание сути дела не меняет. Они могут думать, что угодно: например, что история никого не учит, и вообще не наука. В отличие от металлургии или юриспруденции. Что жить нужно в сегодняшнем дне. А сегодня кризис, и нужно не «выкручивать» руки Алтушкину, Аристову, Зюзину и прочим «очернителям» земли, воды и воздуха (воздуха!) южноуральского, а кланяться в пояс и раздавать «почетности» – за то, что они жителям этой области (какой именно – советую уточнить у серого кардинала, отставленного за оскорбление малой родины, но не отпущенного, и даже наделенного спец. полномочиями Ивана Сеничева, ибо он озвучил коллективную магнитогорскую мыслю по поводу) дают возможность зарабатывать на пропитание. А завтра… А я не знаю, что они думают про завтра. Может, надеются, что оно вообще не наступит?!

Челябинск, 18 января 2017 года

Но истории-то все равно. Она учит и даже проучивает тех, кто не усвоил урок, что «сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше». И что все эти «штабные маневры» (начавшиеся на 6-й день после того, как скорая и все городские реанимации «сбились с ног», откачивая хроников и прочих аборигенов после принудительного вдыхания ядов) жители распрекрасно дешифруют как очередную дымовую завесу ( уж извините за образ – подсознание вылезает) от реальных проблем.

Что тут скажешь – власть своими действиями сама превращает нас в обкуренных миазмами менад. Не, мы не спорим. Стране нужна медь. И цинк. И чугун. И ферросплавы, чтобы не означало это рычащее слово. Мы не согласны, что они нужны ценой наших жизней.

Челябинск, 18 января 2017 года

Мы же хотели по-хомосапиенски с властью пообщаться. И пока еще не похоронили эту надежду окончательно. Но и топорик войны за свою экологическую независимость от индустриального ига Алтушкиных и К не зарываем – очень хочется дышать, братцы. Хотя бы два – три дня в неделю.

Ну, 21-й век на дворе, технологий, минимизирующих риски и не одурманивающих своими «выхлопами» сознание населения, – тьма. Мы же не в Гане с Гондурасом, в конце концов, – гуляй рванина… Мы, как настаивают некоторые товарищи – почти проарии, так что давайте «slowly but surely» выбираться, да пошустрее, из этой экологической ямы.

Челябинск, 18 января 2017 года

Челябинск, Игорь Макаров, фото Евгений Полак, Николай Бутов

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