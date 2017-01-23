«Кризис существующей системы…» Южноуральский губернатор заговорил о смоге

Публикации за 23.01.17

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал ситуацию со смогом.

Как уже сообщал «Новый День», жители Челябинска, Магнитогорска, Карабаша и еще ряда городов буквально задыхались от ядовитых испарений промышленных предприятий и автомобилей с небольшими передышками

с 9 по 20 января. Пока люди возмущались и собирали подписи под петициями президенту РФ, власти хранили гробовое молчание.

В конце прошлой недели, когда смог, благодаря погоде, почти рассеялся, официальными сообщениями «разразились» МЧС, прокуратура и министерство экологии региона.

Сегодня ситуацию со смогом наконец-то прокомментировал губернатор Борис Дубровский.

«Прошлую неделю Челябинская область прожила в режиме неблагоприятных метеорологических условий. В городах, где есть крупная промышленность, жители испытали на себе «прелести», которые сопровождают это явление. Было сделано объявление о НМУ, все предприятия отчитались о сокращении выбросов, есть результаты проверок – все на бумаге положительно. Однако по факту мы в очередной раз увидели кризис существующей системы контроля и управления качеством атмосферного воздуха», – подчеркнул глава региона во время аппаратного совещания с заместителями.

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Вице-губернатор Олег Климов доложил Дубровскому, что неблагоприятные метеорологические условия сохранялись в течение десяти дней, наибольшие превышения содержания вредных веществ были зафиксированы в Челябинске, Карабаше и Магнитогорске.

По словам Климова, все предприятия – крупные загрязнители – получили уведомления о НМУ, круглосуточная лаборатория проводила замеры по жалобам жителей, сотрудники министерства участвовали в рейдовых проверках прокуратуры по предприятиям.

«По итогам существенных нарушений по выполнению мероприятий НМУ не обнаружено», – подытожил вице-губернатор, добавив, что 21 января Челябинск посетил начальник управления госконтроля Росприроднадзора РФ Михаил Оводков. Он провел совещание с надзорными органами и представителями крупных предприятий-загрязнителей. На встрече еще раз была обозначена тема необходимости квотирования, введения сводных расчетов выбросов загрязняющих веществ и проведения замеров в жилой зоне.

Также Климов озвучил ряд дополнительных предложений по мерам в период НМУ. Среди них активизация проверок и рейдов при неблагоприятном прогнозе синоптиков, запрет на передвижение большегрузного автотранспорта, активизация работы надзорных подразделений.

«Когда в этот раз мы пошли с проверками по жалобам, то выявили достаточно большое количество незарегистрированных источников выбросов. Мы поработаем вместе с руководителями муниципальных образований по каждому обнаруженному объекту. До появления у региональных властей реальных законодательных механизмов будем пробовать профилактические меры», – подчеркнул Олег Климов.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 23.01.17

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