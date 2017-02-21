Бедность ассортимента и отсутствие специального ухода: ученые оценили состояние зеленых насаждений в Челябинске

Публикации за 21.02.17

Челябинские деревья не могут спасти город от загазованности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске не проводится системной работы по содержанию зеленых насаждений. Об этом заявила директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

«Среди основных минусов зеленых зон в городе – бедность ассортимента, приемы размещения растений вдоль дорог – как правило, в одну полосу, – отметила г-жа Меркер. – Кроме того, у нас практически отсутствуют сложные композиции, а состояние деревьев оставляет желать лучшего».

Зеленые зоны призваны поставить заслон вредным выхлопам автомобильного транспорта, но высокие деревья, который зачастую высаживают воль челябинских дорог, не в состоянии этого сделать: крона взрослого дерева находится слишком высоко для этого.

Еще одна проблема – отсутствие специального ухода за зелеными насаждениями. Пока городские власти зачастую ограничиваются лишь санитарной обрезкой деревьев, чего явно недостаточно для того, чтобы насаждения выжили, особенно вдоль транспортных магистралей. «Основная проблема – это неудовлетворительное содержание деревьев и кустарников, – подчеркнула директор ботанического сада. – Может быть, и не нужно высаживать деревья тысячами, как у нас рапортуют. Но необходимо вести системную работу по содержанию зеленых насаждений».

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Областные власти согласны с такой постановкой вопроса. «Действительно, нужно решать эту проблему системно, – признал заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов. – Ведь сейчас мы даже не знаем, сколько в Челябинске в действительности деревьев: последний раз инвентаризация зеленых наслаждений проходила в 1980 году». Системную работу по озеленению города глава региона Борис Дубровский поручил начать именно с проведения инвентаризации зеленого фонда города. Параллельно мэрия намерена подготовить муниципальную программу по озеленению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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