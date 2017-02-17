«Хэллоу, Leo, я – Дубровский» – нервно-паралитическое / Авторская колонка Игоря Макарова

Публикации за 17.02.17

Опять воняет на малой родине, временами просто неприлично.

Опять дышать нечем.

Опять травятся наши малыши, вызывают «Скорую» бабушки с дедушками.

Опять слабенькие умом чиновники, убоявшиеся сильных – то бишь, богатых – мира сего, придумывают утешительные для начальства и унизительные для населения «меры реагирования» на это нескончаемое безобразие, типа: «в НМУ детсадовцам не гулять!»

Опять губернатор молчит, извините, как рыба об лед.

Впрочем, даже жалко его, бедного, – не он же заварил эту бестолковую многовековую мобилизационно – индустриалистическую эпидерсию, отравившую весь Южный Урал (хотя во время топ-сидения на ММК и он сию «кашку» помешал своей золотой ложечкой). А отдувается за всех беспринципных карьеристов – предшественников он.

И потому – не корысти ради, а токмо волею угоревших в перманентном дыму земляков – протягиваю губернатору руку помощи. Предлагаю стопудово эффективный план по выходу из экологической чрезвычайщины и, одновременно, по преодолению эскалации затянувшегося российско-американского конфликта. Во завернул! Почти как Евгений Николаевич (Тефтелев) – местечковый наш Черномырдин.

Звонок недругу

Собственно, весь план состоит из вполне обычной административной компетенции, когда слабость и поражение удается преобразовать в общественный триумф. На регион уже обратила свой взор звезда – оскароносный ди Каприо, давно тратящий миллионы на спасение планеты. В данном случае, Леонардо изумился, как все запущено на родине нынешнего главы региона – в Магнитогорске. Дубровский критику воспринял болезненно, потому в качестве защитной реакции и отпускал, типа язвительные, шутки по поводу неосведомленности ди Каприо относительно новаций на ММК или в самой Магнитке: дескать фото американец разместил древние, такого-то цеха нет, там-то не дымит…

Извините, но если бы ЛдиК разметил фото Магнитки месячной давности, даже африканские и прочие дикие тираны пустили бы кровавую слезу, не говоря уж о том, что дар речи от увиденного потерял бы новый российский друг (или уже не очень?) – президент Дональд.

Так вот, раз уж Дубровский со своим (а главное – нашим) неэкологичным «штатом», как говорится, «попал в зрачок» современному Бэтмену (голливудский актер, собственно – для тех, кто не в курсе, – заинтересовался Уралом после того, как Челябинск с шандарахнувшим в Чебаркуль метеоритом «попал в зрачок» всем землянам), было бы глупо не использовать шанс по «профильному» привлечению «титанической» звезды для решения локальной экокатастрофы.

Всего-то и нужно: не натужно шутить, а набрать номер Ди Каприо и сказать:

«Лео, дорогой, это Борис – магнитогорский южноуралец. Ты уже видел, пацан, в какой дыре живу я и мои земляки. Я-то человек не бедный, могу со всем своим семейным гамбузом, хоть сейчас, уехать из этого российского штата куда-нибудь поближе к тебе – в Калифорнийскую область или вообще на Борнео или землю обетованную. Специально обученные люди продолжат вести мой бизнес.

Но, Лео, я вот что подумал... Тебе мама дала имя ренессансного титана – Леонардо да Винчи. Я ношу фамилию самого благородного разбойника в русской литературе – Владимира Дубровского. Да нет, не Владимировича – Владимира Андреевича. Ты, что, Пушкина не читал?! Чему вас там, в Голливуде, только учат?.. Ладно, потом расскажу про Дубровского – русского Робин Гуда, защищавшего бедных маленьких обиженных людей – наших дореволюционных крепостных ( по- вашему – рабов, типа дяди Тома из хижины).

Так вот, давай объединим наши фамильно-именные предначертания, а также мои непрестанно совершенствуемые компетенции и твои капиталы и связи для благороднейшей миссии – спасения людей и природы Южного Урала, а там, глядишь, и Северный осчастливим…

Эти твои мангровые леса и прочие реликты со слонами Индонезии и Африки тоже требуют заботы – респект и уважуха. Но у меня, Лео, тут задыхается день – через день 3 миллиона человек, а уж сколько животины – не описать. И воду еще пьют такую, от какой твои африканские подопечные давно бы ласты склеили.

А ландшафты здесь – Швейцария с Капри отдыхают. Правда, полгода – холодрыга. Но это ведь дополнительный стимул для твоего участия в реанимации моей родины. И наполовину, кстати (по деду Степану Смирнову) – твоей. А если хочешь – она станет твоей полностью, я уж попрошу своего топ-коллегу Владимира поспособствовать реактивному получению гражданства…Да-да, Владимировича…

Понимаешь, если ты согласишься, постепенно твои взгляды и прихваты переймут и наши местные Говарды Хьюзы. И начнут закупать новые очистные, чтобы формальдегид с сероводородом не выбрасывать в атомосферу и легкие земляков. Новые производства тоже будут строить с расчетом на прибыль не 300%, а хоть даже в три – лишь бы быть в тренде. Тебе ведь не трудно будет пару раз с одним в гольф сыграть, у другого окорочек «ум отъешь» отведать, с третьим компоту выпить, с четвертым под баян спеть, со мной – гири поподнимать (для поднятия авторитета, образно говоря)?!

Мне нужны – на первом этапе – не только твои финансовые ресурсы, Лео. У нас тут, понимаешь, средства и у самих есть – у нас ума и пассионарности не хватает.

Алё, Лео, ну что, по рукам, пацан? Спасем этот изувеченный цивилизацией «Титаник» транснациональной компанией Leonardo & Дубровский вместо сложившегося по недоразумению Дубровский vs Leonardo. Если у нас получится, Лео, то мы спасем довольно внушительный кусок планеты. А в качестве благодарности я попрошу нашего великого режиссера Михалкова снять кино по бессмертной русской классике, где ты получишь, зуб даю, Лео, главную роль – Владимира Дубровского. Или кого ты там хотел – Владимира Ленина или его тезку Путина? Ну, последнего не обещаю, а первого – легко, да сам можешь снять: «Ленин на Челябинском вокзале». Он мимо нас проезжал, Лео, его чуть с поезда не сняли – поругался по политическому вопросу с меньшевиками, а еще тапки потерял… »

Да уверен – ди Каприо со всей своей эмоциональной итало-русской душой откликнется на это предложение. И бросится на спасение южноуральцев от смога, горящей помойки и неадекватного Коркинского разреза, а еще – от кошмаров Течи, Карачая и прочих мерзостей.

Господи, да при правильной подаче темы он таки и станет инвестором этих ваших не таких уж заоблачных по стоимости проектов по преображению челябинской ямы в пристойный евро-азиатский город! А вы, дорогой губернатор, войдете в историю как великий «зелёный» топ-менеджер XXI века. Возможно, как самый великий…

Челябинск, Игорь Макаров

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