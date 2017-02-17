Южный Урал опять душит смог, синоптики объяснили почему

Публикации за 17.02.17

В четырех городах Челябинской области угроза смога сохранится до вечера субботы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в Челябинске и Коркино неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия) сохранятся с 19 часов 17 февраля до 17 часов 18 февраля. В связи с этим режим НМУ 1 степени продляется до вечера субботы.

Аналогичный режим сохранится и в Карабаше – до 19 часов 18 февраля. Кроме того, НМУ 1 степени опасности сегодня в 15:00 наступили в Магнитогорске. Они также продлятся до 17 часов 18 февраля.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Отметим, что синоптики считают одной из причин медленного снижения загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске именно то, что климатические условия рассеивания выбросов в Челябинской области оставляют желать лучшего. Особенности географического расположения, рельефа местности создают условия для формирования застоев и инверсий. Согласно научно-прикладному справочнику «Климат России» за 2007 год повторяемость слабого ветра со скоростью 0-1 метр в секунду составляет в Челябинске 46,7%, среднегодовая скорость ветра 2,6 метра в секунду. Из-за влияния сибирского антициклона количество дней с инверсиями доходит до 60% – 70%.

В результате, в Челябинске в среднем за последние 5 лет повторяемость дней с НМУ составляет 35%, сообщают в Челябинском ЦГМС. В 2016 году метеорологические характеристики в городе были еще более неблагоприятными: слабый ветер – 51%, среднегодовая скорость 1,6 метра в секунду., повторяемость НМУ – 47%. С начала 2017 года дней в Челябинске отмечалось 18 дней с НМУ, в том числе 7 – второй степени. Максимальные концентрации загрязняющих веществ в эти дни повышались до 6,1 ПДК по оксиду углерода, диоксиду азота – до 4,4 ПДК, фториду водорода – до 5,2 ПДК.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.02.17

Руководитель комитета по делам строительства Сосновского района подозревается в получении взятки. / Министр образования Челябинской области остался без одного из замов. / В Кыштыме ледяная глыба свалилась на иномарку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»