«Здесь не бывает чистого воздуха», – свердловчане и челябинцы обратились к Куйвашеву и Дубровскому (ФОТО)

Публикации за 19.01.17

В Екатеринбург и Челябинске распространяют петицию в адрес губернаторов Евгения Куйвашева и Бориса Дубровского, а также главы кабмина РФ Дмитрия Медведева. Авторы документа требуют решить ситуацию с загрязнением воздуха в регионах, которые стали «практически непригодными для жизни» из-за выбросов в атмосферу.

Екатеринбург

На Урале снова действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях – это не редкость для зимы. Когда в регион приходит антициклон, становится холодно и ясно, а ветер затихает, вредные выбросы от автомобилей и предприятий не рассеиваются, заволакивая вонючим едким смогом города. На сей раз дымка была такой плотной, что из-за этого были задержаны десятки рейсов, которые должны были вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово или, наоборот, прилететь в него. И таким воздухом приходится дышать жителям двух индустриальных регионов – Свердловской и Челябинской области.

Екатеринбург

Два дня назад жители Челябинской области стали собирать подписи под обращением в адрес президента России Владимира Путина с просьбой решить проблему сильного загрязнения воздуха. Теперь появилась и петиция в адрес губернаторов Евгения Куйвашева и Бориса Дубровского, а также председателя правительства Дмитрия Медведева. «Экологическая ситуация областей находится на грани катастрофы. Два индустриально развитых региона, от которых напрямую зависит экономическое благополучие России, стали практически непригодными для жизни. Здесь практически не бывает чистого воздуха», – говорится в документе.

Челябинск

Там же приводятся данные о том, что неблагоприятные метеорологические условия, когда промышленники должны снижать выбросы, бывают очень часто. В Челябинске в прошлом году такие периоды продлились 142 дня. Однако даже в эти дни, как считают авторы обращения, предприятия не снижают выбросы в атмосферу. Это, по их мнению, может быть связано со слишком мягкими санкциями, которые прописаны для таких случаев в КоАП РФ – 1,5-2 тыс. рублей для граждан, 10-20 тыс. рублей для должностных лиц, 80-100 тыс. рублей для юрлиц. «Считаем, что данные санкции не соразмерны масштабу урона, наносимого промышленными предприятиями городам и области, игнорирующими правила экологической безопасности, – говорится в послании. – Разработанные программы на 2017 год, объявленный в России Годом экологии, не способны дать эффекта. Времени ждать, когда развернется неповоротливый бюрократический механизм, уже нет. Необходимы исчерпывающие и жесткие меры, направленные на снижение нагрузки на экологию региона и здоровье граждан».

Челябинск

В качестве мер авторы документа предлагают «привести в порядок» санитарно-защитные зоны промпредприятий, расселить живущих в таких зонах и запретить строительство жилья в них, а также внести поправки в КоАП и увеличить штрафные санкции за нарушение правил охраны окружающей среды.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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