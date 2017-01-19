NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 19.01.17

«Здесь не бывает чистого воздуха», – свердловчане и челябинцы обратились к Куйвашеву и Дубровскому (ФОТО)

«Здесь не бывает чистого воздуха», – свердловчане и челябинцы обратились к Куйвашеву и Дубровскому (ФОТО)

В Екатеринбург и Челябинске распространяют петицию в адрес губернаторов Евгения Куйвашева и Бориса Дубровского, а также главы кабмина РФ Дмитрия Медведева. Авторы документа требуют решить ситуацию с загрязнением воздуха в регионах, которые стали «практически непригодными для жизни» из-за выбросов в атмосферу.

Екатеринбург
Екатеринбург

На Урале снова действует предупреждение – это не редкость для зимы. Когда в регион приходит антициклон, становится холодно и ясно, а ветер затихает, вредные выбросы от автомобилей и предприятий не рассеиваются, заволакивая вонючим едким смогом города. На сей раз дымка была такой плотной, что из-за этого были задержаны десятки рейсов, которые должны были вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово или, наоборот, прилететь в него. И таким воздухом приходится дышать жителям двух индустриальных регионов – Свердловской и Челябинской области.

Екатеринбург
Екатеринбург

Два дня назад жители Челябинской области с просьбой решить проблему сильного загрязнения воздуха. Теперь появилась и петиция . «Экологическая ситуация областей находится на грани катастрофы. Два индустриально развитых региона, от которых напрямую зависит экономическое благополучие России, стали практически непригодными для жизни. Здесь практически не бывает чистого воздуха», – говорится в документе.

Челябинск
Челябинск

Там же приводятся данные о том, что неблагоприятные метеорологические условия, когда промышленники должны снижать выбросы, бывают очень часто. В Челябинске в прошлом году такие периоды продлились 142 дня. Однако даже в эти дни, как считают авторы обращения, предприятия не снижают выбросы в атмосферу. Это, по их мнению, может быть связано со слишком мягкими санкциями, которые прописаны для таких случаев в КоАП РФ – 1,5-2 тыс. рублей для граждан, 10-20 тыс. рублей для должностных лиц, 80-100 тыс. рублей для юрлиц. «Считаем, что данные санкции не соразмерны масштабу урона, наносимого промышленными предприятиями городам и области, игнорирующими правила экологической безопасности, – говорится в послании. – Разработанные программы на 2017 год, объявленный в России Годом экологии, не способны дать эффекта. Времени ждать, когда развернется неповоротливый бюрократический механизм, уже нет. Необходимы исчерпывающие и жесткие меры, направленные на снижение нагрузки на экологию региона и здоровье граждан».

Челябинск
Челябинск

В качестве мер авторы документа предлагают «привести в порядок» санитарно-защитные зоны промпредприятий, расселить живущих в таких зонах и запретить строительство жилья в них, а также внести поправки в КоАП и увеличить штрафные санкции за нарушение правил охраны окружающей среды.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

На первоклассницу в екатеринбургской гимназии рухнул светильник. / Отец четверых детей из Богдановича раскаялся в хищении 1000 рублей. / СК возбудил дело о травмировании более 40 человек в ледяном городке Серова.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter