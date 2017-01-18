Смог над Екатеринбургом задержится до 20 января

Публикации за 18.01.17

В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. По данным регионального гидрометцентра, в ближайшее время ослабление ветра помешает рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Во второй половине сегодняшнего дня метеостанции в Таборах, Екатеринбурге, Бисерти отмечали задымленность приземного слоя воздуха, ухудшение метеорологической дальности видимости до 6 км. Метеорологическое предупреждения на территории Свердловской области будет действовать до 20 часов 20 января.

Добавим, что сегодня утром из-за погодных условий в екатеринбургском аэропорту Кольцово были задержаны десятки рейсов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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