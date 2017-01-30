100 дней мглы. Сколько провисел смог над Екатеринбургом в 2016 году

Публикации за 30.01.17

В Екатеринбурге объявлено очередное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Это значит, в ближайшие дни не будет ни ветра, ни снега, которые могли бы сделать воздух чуть более пригодным для наших легких. Такие предупреждения – не редкость для Свердловской области, которая традиционно занимает то последнее, то предпоследнее место (иногда уступая Челябинской) в экологическом рейтинге регионов страны. NDNews.ru посчитал, сколько раз за прошлый год нам приходилось дышать концентрированными выхлопами от машин и выбросами промпредприятий.

В 2016 году смог начал преследовать екатеринбуржцев с самого 1 января. Синоптики объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях о рассеивании атмосферных загрязнений 31 декабря 2015-го, накануне праздника. Вредные примеси висели в воздухе до вечера 4 января. Всего же в январе было два предупреждения об НМУ. В феврале ситуация со смогом ухудшилась. Синоптики объявляли предупреждение трижды – причем в конце месяца дурно пахнущая пелена, окутавшая город, была очень плотной и запомнилась екатеринбуржцам особенно. Ее сравнивали с туманом из «Сайлент Хилла» и «Мглы», фотографировали и выкладывали в соцсети.

В марте тоже не обошлось без предупреждений метеорологов – их было три. А вот апрель и первая половина мая, которые принесли весенние ветры и дожди, дали уральцам возможность свободно дышать. В конце мая предупреждения об НМУ объявляли дважды.

Лето 2016 года выдалось по-настоящему теплым, а временами даже жарким. Расплачиваться за долгожданную возможность загорать и купаться пришлось грязным воздухом. Из-за отсутствия ветра и осадков минувшим летом предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных примесей объявляли очень часто. В июне и июле было по три периода, когда в Екатеринбурге висел смог, но настоящим рекордсменом стал август. В последнем месяце лета из 31 дня только 6 дней не действовало предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Дождливый сентябрь исправил ситуацию – первое и единственное за осень предупреждение синоптики объявили только в конце месяца. Затем в регион пришло похолодание, прошли дожди, а после – снег, и синоптики стали предупреждать уже не о смоге, а об аномальных морозах.

Таким образом, за весь 2016 год предупреждения о неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосфере объявлялись не менее 27 раз. В общей сложности смог висел над Екатеринбургом почти 100 дней.

Напомним, ранее в Екатеринбурге и соседнем Челябинске стали распространять обращение в адрес премьера Дмитрия Медведева и губернаторов обоих регионов, Евгения Куйвашева и Бориса Дубровского. Авторы документа считают, что в дни предупреждений предприятия не выполняют требования законодательства и не снижают выбросы в атмосферу, потому что штрафы слишком малы. Это приводит к тому, что ядовитый смог становится еще гуще.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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