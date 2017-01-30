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Екатеринбург

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Публикации за 30.01.17

Синоптики предупредили о смоге над Свердловской областью

Синоптики предупредили о смоге над Свердловской областью

В ближайшие дни в Свердловской области зима будет довольно теплой, однако синоптики предупреждают о возможном смоге, и не исключена гололедица.

Синоптики объявили метеорологическое предупреждение для Свердловской области. «С 20 часов 29 января до 20 часов 02 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 02 февраля», – сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».

Неделя будет теплой, но постепенно будет холодать. Согласно прогнозу, в Екатеринбурге сегодня будет около минус 4,6 градусов, ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица и снежный накат. Завтра похолодает на пару градусов, к среде температура опустится до 9-11 градусов мороза. Осадков в эти дни также не ожидается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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