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Челябинск

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Публикации за 17.01.17

«Нам нечем дышать!»: южноуральцы просят Владимира Путина решить проблему смога (ФОТО)

«Нам нечем дышать!»: южноуральцы просят Владимира Путина решить проблему смога (ФОТО)

Южноуральцы собирают подписи под президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему смога.

Как передает корреспондент агентства , обращение к президенту России под заголовком «В Челябинской области нечем дышать из-за выбросов и смога» появилось на портале Change.org вчера, 16 января.

«Все выходные над городом был смог и неприятный запах, если гулять в таких условиях или активно проводить время, то скоро появляется головокружение, тошнота, першение в горле. И это рядовая ситуация, которая повторяется практически изо дня в день! – пишут авторы петиции. – То есть, в Челябинске уже невозможно жить, не подвергая риску свое здоровье и жизнь! Сколько обращений написано в управление Росприроднадзора по Челябинской области – но ничего не меняется».

Авторы петиции требуют принять меры по проверке предприятий на соблюдение экологического законодательства, ужесточить контроль за выбросами, а также наказать чиновников за попустительство ухудшению ситуации с загрязнением атмосферы и коррупцию. «Мы хотим жить, гулять и дышать без страха за свое здоровье и здоровье своих детей», – подчеркивается в обращении.

«Новый День – Челябинск» , и

Южноуральцы активно поддержали создателей петиции. «Живем на окраине города, поселок Новосинеглазовский, – написала одна из челябинок. – Смог и запах гари начались в субботу, 14 января, сегодня вторник, 17 января, вонь никуда не делась. Сейчас, в 13 часов, вижу в окно новую волну смога, ползущую с южной стороны, жаль, нельзя фото сюда добавить. Ночью особенно ужасно. С детьми на улицу выйти невозможно и квартиру не проветрить, сидим в духоте четвертые сутки. Пробовали погулять, потом полдня кашель мучил. Раньше такого не было, еще несколько лет назад у нас было легко дышать, рядом лес. Сейчас, как только стихает ветер, мы начинаем задыхаться. Такая ситуация круглый год, особенно летом жутко, когда в жару невозможно дышать даже ночью».

Челябинск, 17 января, 15 часов 15 минут
Челябинск, 17 января, 15 часов 15 минут

Всего под обращением на 15:25 оставили свои подписи 2 тысячи 388 человек.

Напомним, с 12 января в Челябинской области действует предупреждение о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных веществ в атмосфере. Жители Челябинска, Копейска и Коркино начали жаловаться на чудовищный смог в своих городах в минувшие выходные. Вчера, 16 января, уровень опасности НМУ был повышен до второй степени.

Новый День: ''Нам нечем дышать!'': южноуральцы просят Владимира Путина решить проблему смога (ФОТО)

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