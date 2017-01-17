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Челябинск

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Публикации за 17.01.17

Челябинск тонет в едком тумане: задыхаться придется еще сутки (ФОТО)

Челябинск тонет в едком тумане: задыхаться придется еще сутки (ФОТО)

Синоптики продлили предупреждение об опасности смога в Челябинской области еще на сутки.

Как сообщили агентству в Челябинском ЦГМС, на территории региона сохраняются метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Челябинск, 17 января, 15 часов 30 минут по местному времени
Челябинск, 17 января, 15 часов 30 минут по местному времени

В Челябинске, Магнитогорске, Карабаше и Коркино предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени опасности продлено до 19 часов 18 января. Ряду предприятий региона выданы предупреждения о НМУ первой степени опасности, действующие с 11 января.

«Новый День – Челябинск» , и

Новый День: Челябинск тонет в едком тумане: задыхаться придется еще сутки (ФОТО)

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 17.01.17

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