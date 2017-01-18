Из дома не выходить, надеть маски, больше пить: южноуральское МЧС отреагировало на затянувшийся смог

Публикации за 18.01.17

В МЧС «взяли» на контроль ситуацию со смогом на Южном Урале: в связи с продолжающимися неблагоприятными метеорологическими условиями развернут и работает оперативный штаб.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, НМУ второй степени опасности объявлены на территории Карабаша, Магнитогорска, Челябинска, Сатки, Троицка, Коркино и Копейска. Они продлятся, как минимум, до 19 часов 18 января. Таким образом, смог над Южным Уралом сохраняется уже почти неделю.

За минувшие сутки на телефоны ЕДДС поступило 64 обращения южноуральцев с целью уточнения информации по НМУ. Обращений в медицинские учреждения в связи с негативным воздействием вредных примесей за период действия НМУ не зафиксировано, заявляют в МЧС.

Для мониторинга и проведения проб окружающего воздуха на территории Челябинской области задействовано 3 подвижные лаборатории от областного министерства экологии, специализированной пожарно-спасательной части и Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона, 26 стационарных постов взятия проб атмосферного воздуха.

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Дополнительно организована адресная работа по замерам ПДК с выездом на место по обращениям граждан.

Все лечебные и фармакологические учреждения области сориентированы на оказание медицинской помощи населению, предрасположенному к астматическим заболеваниям.

На предприятиях снижены выбросы вредных веществ в атмосферу, уверяют в МЧС и признают: повлиять на предприятия они не могут, в компетенции ведомства только проинформировать граждан. Главные рекомендации: воздержаться от длительных прогулок, пересесть на общественный транспорт, пить побольше жидкости, принимать поливитамины. При усилении характерного запаха рекомендуется надевать защитные маски и увлажнять воздух помещений всеми возможными способами.

Отметим, 16 января в Интернете разместили петицию президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему смога. Авторы петиции требуют принять меры по проверке предприятий на соблюдение экологического законодательства, ужесточить контроль за выбросами, а также наказать чиновников за попустительство ухудшению ситуации с загрязнением атмосферы и коррупцию. После появления информации о петиции в СМИ в МЧС создали оперативный штаб.

Челябинск, Виктор Елисеев

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