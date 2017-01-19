В Челябинске ветерана отказались обслуживать в больнице

Публикации за 19.01.17

87-летнюю челябинку, госпитализированную на «скорой», отказались обслуживать в больнице.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел 18 января.

87-летняя женщина внезапно почувствовала себя плохо. Родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая и доставила ее в городскую больницу №9.

Однако в медицинском учреждении врач после осмотра заявил, что здоровью женщины ничего не угрожает, и предложил родным самим забрать ее домой. Лишь после долгих уговоров в больнице согласились отвезти пенсионерку на машине скорой помощи.

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Теперь женщина не реагирует на внешние раздражители, лежит на кровати и стонет от боли, сообщает 31tv.ru со ссылкой на сына пострадавшей. Возможно, причиной тяжелого состояния стал инсульт, предполагает челябинец. Договориться с больницей о каком-либо обезболивающем пока не получается. «Ей 87 лет, она ветеран труда, должна же быть в мире какая-то справедливость», – приводит издание слова мужчины.

Челябинск, Виктор Елисеев

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