Челябинская пенсионерка, получившая отказ в госпитализации, скончалась

В челябинской больнице умерла женщина, которую врачи поначалу отказались госпитализировать.
Как уже сообщал «Новый День», 18 января родственники 87-летней горожанки, почувствовавшей себя плохо, вызвали скорую помощь. Бригада доставила пациентку в городскую больницу №9. Однако врачи медучреждения отказались госпитализировать пенсионерку, поскольку после осмотра не нашли никаких угроз здоровью, и предложили родственникам самим увезти ее. После долгих
уговоров женщину отправили домой на машине скорой помощи.
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19 января после разгоревшегося скандала женщину все-таки положили в больницу. По словам руководства ГКБ №9, острых сосудистых патологий, (например, инсульта) у пациентки не обнаружили, но, учитывая возраст и состояние, ее поместили в палату интенсивной терапии.
Сегодня челябинка скончалась в медучреждении. Данный факт подтвердили в пресс-службе городского управления здравоохранения.
«По предварительным данным, у пожилой женщины было объемное образование головного мозга. В настоящее время проводится проверка качества оказания медицинской помощи пациентке, – сообщили в горздраве.
Собственные проверки по факту в отказе госпитализации пожилой женщины проводят региональное управление Следственного комитета и прокуратура Челябинской области.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 20.01.17
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