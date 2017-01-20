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Челябинск

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Челябинская пенсионерка, получившая отказ в госпитализации, скончалась

Челябинская пенсионерка, получившая отказ в госпитализации, скончалась

В челябинской больнице умерла женщина, которую врачи поначалу отказались госпитализировать.

Как уже сообщал , 18 января родственники 87-летней горожанки, почувствовавшей себя плохо, вызвали скорую помощь. Бригада доставила пациентку в городскую больницу №9. Однако врачи медучреждения отказались госпитализировать пенсионерку, поскольку после осмотра не нашли никаких угроз здоровью, и предложили родственникам самим увезти ее. После долгих

уговоров женщину отправили домой на машине скорой помощи.

«Новый День – Челябинск» , и

19 января после разгоревшегося скандала женщину все-таки положили в больницу. По словам руководства ГКБ №9, острых сосудистых патологий, (например, инсульта) у пациентки не обнаружили, но, учитывая возраст и состояние, ее поместили в палату интенсивной терапии.

Сегодня челябинка скончалась в медучреждении. Данный факт подтвердили в пресс-службе городского управления здравоохранения.

«По предварительным данным, у пожилой женщины было объемное образование головного мозга. В настоящее время проводится проверка качества оказания медицинской помощи пациентке, – сообщили в горздраве.

Собственные проверки по факту в отказе госпитализации пожилой женщины проводят региональное управление Следственного комитета и прокуратура Челябинской области.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 20.01.17

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