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Публикации за 19.01.17

На Земле становится все жарче, самая «горячая точка» – Россия (ВИДЕО)

На Земле становится все жарче, самая «горячая точка» – Россия (ВИДЕО)

Процесс глобального потепления на Земле ускорился: 2016 годы побил температурный рекорд 2015-го.

Как передает корреспондент агентства , климатологи признали прошедший год самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений с 1880 года.

Среднегодовая температура воздуха в 2016 году превысила среднемноголетние значения (установленные по данным климатического периода с 1951-го по 1980 годы) на 0,99 градусов Цельсия, сообщает NASA.

Третий рекордный год подряд – ранее самыми теплыми признавались 2014 и 2015 годы, по мнению ученых, свидетельствует о долгосрочной тенденции потепления климата на Земле.

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Температурные рекорды побили 8 месяцев 2016 года, а октябрь, ноябрь и декабрь уступили лишь 2015 году. Только июнь прошлого года ничем не выделился.

По данным климатологов, с конца XIX века средняя температура поверхности планеты поднялась на 1,1 градус Цельсия. При этом, самые большие изменения произошли за последние 35 лет.

По-прежнему считается, что основная причина глобального потепления – выбросы парниковых газов в атмосферу.

Стоит отметить, что в России теплеет быстрее, чем в других регионах мира. Так, в 2015 году средняя температура превысила норму на 2,16 градуса Цельсия, в то время как в целом по планете на 0,76 градусов Цельсия.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 19.01.17

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