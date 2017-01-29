Зима уже здесь: на Земле начался малый ледниковый период

Публикации за 29.01.17

Вместо глобального потепления, о котором в последние годы так много говорят, на Земле текущей зимой начался малый ледниковый период. Об этом заявили ученые Нортумбрийского университета (Великобритания).

По словам исследователей, изменение климата связано с пятнами на Солнце: в периоды максимальной концентрации этих неустойчивых образований температура на Земле начинает расти. В настоящее же время количество солнечных пятен значительно сократилось. К 2030 году, предполагают ученые, солнечная активность может снизиться на 60 %. На это время и придется пик похолодания.

Очередное потепление начнется не ранее 2040 года.

Отметим, о глобальном похолодании российские ученые предупреждали еще в 2015 году: анализ грунта озера Эльгыгытгын (Чукотка), образовавшегося более 3,5 млн лет назад в результате падения метеорита, показал, что повышение средних температур атмосферного воздуха – процесс кратковременный.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.01.17

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