В Сочи 103 человека пострадали из-за тропического снегопада / Остальные горожане рады: катаются по улицам на лыжах и голыми на сноубордах (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 31.01.17

За три дня снегопада в Сочи пострадали 103 человека, сообщили в городском управлении здравоохранения. 24 человека были госпитализированы с травмами, полученными на скользких дорогах, еще 79 сочинцев лечатся амбулаторно. «Почти в два раза увеличилось количество травмированных людей во время непогоды в Сочи, но нет ни одного тяжелого случая. Все травмы средней тяжести» – приводит «Кавказский узел» сообщения медиков.

Снегопад начался в тропическом Сочи 29 января. За последние сутки высота снежного покрова в Центральном районе города достигла 28 сантиметров. Обычно снег в городе редкость и если он выпадает, то высота покрова не превышает полутора-двух сантиметров. Сугробы накрыли даже чайные плантации в Дагомысе. С холмов, где растет чай, дети катаются на санках.

Чайные кусты в Дагомысе под снежными шапками. Фото Павла Горлова, blogsochi.ru.

В мэрии сообщили, что вечером 30 января на расчистку дорог вышли 189 единиц снегоуборочной техники. Также ночью на улицы вышли более 100 волонтеров, которые чистили тротуары и подходы к социальным объектам. «Было сделано все возможное, чтобы утром были расчищены гостевые маршруты, основные маршруты передвижения автобусов, подъезды к поликлиникам, школам, детским садам» – объявил первый замглавы Сочи Мугдин Чермит.

Сочинцы считают, что в мэрии преувеличивают заслуги в борьбе со стихией.

«Сочи оказался не готов к зиме!!! Пробки, автобусы ходят очень редко, люди мёрзнут на остановках, тротуары все во льду, лестницы в подземные переходы не расчищаются!!! Транспорт который чистит дороги проехал 1 раз за 40 минут!!!» – жалуются авторы заметок на портале Blogsochi.ru.

Снегопад в Сочи. Фото Виктора Клюшкина, «БлогСочи»

Но не все солидарны с пессимистами. Часть горожан пишут, что коммунальные службы успешно справляются. «А нам все очень даже понравилось. Снег на радость нам и детям. Даже с утра, выйдя по привычке с лопатами, чтобы очистить лестницы от снега, опешили от обилия людей из УК. В общем, остались впервые за 36 лет без привычной работы по очистке снега... И смех, и грех, как говорится», – рассказала Елена Вихор.

Другие горожане спешат воспользоваться редкой возможностью и выходят на улицы со спортинвентарем, более привычным жителям северных регионов: с лыжами, снегоходами, сноубордами. «В парке у речки Сочи есть лыжня! Лыжники, выходите! Следующий шанс покататься на лыжах в центре Сочи будет через 100 лет:) Пушистый снежок, бодрый свежий воздух с нотками цветущей мушмулы... Фантастика!», – призывает горожан Анна Бинек.

По парку в центре Сочи раз в столетие можно прокатиться на лыжах. Фото Анна Бинек, «БлогСочи».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=J9VCFS0sX5w&rel=0">Video</a> На местных сайтах выкладываются видео, как местные жители ездят по дорогам на снегоходах. А один джентльмен прокатился за машиной на сноуборде и в одних плавках.

Некоторые сочинцы не обращают внимания, где именно они катаются на санках. «БлогСочи» опубликовал обращение горожанки Ирины Пашковой, которая призывает не кататься на местном Мемориале: «Если в очередной снежный день вам придет идея покататься на санках с горы, пожалуйста, не делайте этого на нашем Мемориале. Напомню, что там расположено более 2000 могил воинов Советской Армии, умерших в госпиталях Сочи от тяжёлых ран.

Будьте умнее, не поступайте так, как ведут себя «люди» на этих кадрах, которых даже не смутило наличие креста неподалеку, так как там находится свежее захоронение недавно обнаруженного поисковиками солдата».

Катание на Мемориале ВОВ. Крест на свежей могиле у левой границы кадра по центру.

Сочи, Алексей Усов

Сочи. Другие новости 31.01.17

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