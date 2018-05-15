Пуховики не убираем? Ученые вычислили, когда начнется новый ледниковый период

Ученые вычислили, когда на Земле начнется новый ледниковый период.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые Института геологии и минералогии имени Соболева проследили изменения климата за последние несколько сотен тысяч лет. Для анализа использовались отложения лесса (осадок из эоловой пыли, накапливавшийся в ледниковые периоды) и почвы, формировавшейся в Западной Сибири в межледниковый период.

Ученые отмечают: почвы во многих регионах Земли формировались синхронно, цикличность их образования совпала с периодичностью изменения орбитальных параметров Земли, которые, согласно расчетам, около 400 тысяч лет назад были аналогичны современным.

«Говорить, что в ближайшее время современная межледниковая эпоха закончится и наступит крупное оледенение, нет никаких оснований, – цитирует «Наука в Сибири» ведущего научного сотрудника ИГМ Валентину Зыкину. – Она еще будет продолжаться более 30 тысяч лет».

При этом ледниковые и межледниковые эпохи имеют определённую структуру, отмечается в исследовании, – внутри каждой из них чередуются более мелкие периоды потепления и похолодания, выделяется множество циклов различной продолжительности и амплитуды.

Наиболее точно можно восстановить схему смены климата за последнюю пару тысяч лет: теплые Романский и Средневековый климатические оптимумы сменил Малый ледниковый период. Последний начался по одним данным с XII века, а по другим – c XV века. Температура в Европе упала на 1 – 3 градуса. Это привело к неурожаям, голоду, эпидемиям чумы и холеры. Свою лепту внесли и крупные вулканы, чьи извержения приводили к климатическим катастрофам. Например, из-за извержения вулкана Уайнапутина в Перу в 1601-1604 годы в Москве похолодало настолько, что в июле выпадал снег и замерзала река Москва. А извержение вулкана Лаки в Исландии в 1783-1784 годах снизило активность муссонов над Африкой, что привело к отсутствию разлива Нила и вызвало знаменитую «великую сушь» в Египте, во время которой миллионы людей погибли от голода – население страны сократилось в шесть раз. Малый ледниковый период закончился в конце XIX века, и с этого времени началось потепление, которое длится до сих пор.

Так, 2016-й год по данным Всемирной метеорологической организации признан самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, 2017-й –третий по мировым показателям, но в России, по данным Гидрометцентра, он стал самым теплым за всю задокументированную историю.

При этом, напомним, британские ученые считают, что очередной малый ледниковый период на Земле уже начался.

По мнению исследователей из Нортумбрийского университета к 2030 году солнечная активность может снизиться на 60 %. На это время и придется пик похолодания. А новый период потепления начнется не ранее 2040 года.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.05.18

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