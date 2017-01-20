Банк видит тебя: в России собираются создать единую биометрическую базу клиентов

Публикации за 20.01.17

Кредитные учреждения обсуждают с Центробанком РФ и Минкомсвязи возможности создания единой базы биометрических параметров клиентов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», ряд крупнейших банков уже приступил к тестированию собственных систем идентификации по отпечаткам пальцев, изображению лица, сетчатке глаза и голоса. В 2017 году планируется испытать пилотный проект Центробанка, с помощью которого банки смогут обмениваться информацией о клиентах.

В настоящее время прорабатываются вопросы обеспечения безопасности и правового фундамента удаленной идентификации клиентов, сообщает РБК.

Предполагается, что общая биометрическая база будет сформирована на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), созданной в рамках исполнения закона о госуслугах.

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Реализация данного проекта позволит отказаться от физического присутствия клиента при открытии счета в новом банке.

Так, после очной идентификации клиента в его профиле на портале государственных услуг РФ появится соответствующая отметка, если человек решит воспользоваться удаленными услугами другого банка, то кредитное учреждение, получив разрешение пользователя обратиться к его персональным данным, сможет идентифицировать его личность.

Конкретные сроки и участники пилотного проекта еще не определены.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 20.01.17

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