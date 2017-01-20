NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.01.17

Банк видит тебя: в России собираются создать единую биометрическую базу клиентов

Банк видит тебя: в России собираются создать единую биометрическую базу клиентов

Кредитные учреждения обсуждают с Центробанком РФ и Минкомсвязи возможности создания единой базы биометрических параметров клиентов.

Как передает корреспондент агентства , ряд крупнейших банков уже приступил к тестированию собственных систем идентификации по отпечаткам пальцев, изображению лица, сетчатке глаза и голоса. В 2017 году планируется испытать пилотный проект Центробанка, с помощью которого банки смогут обмениваться информацией о клиентах.

В настоящее время прорабатываются вопросы обеспечения безопасности и правового фундамента удаленной идентификации клиентов, сообщает РБК.

Предполагается, что общая биометрическая база будет сформирована на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), созданной в рамках исполнения закона о госуслугах.

«Новый День – Челябинск» , и

Реализация данного проекта позволит отказаться от физического присутствия клиента при открытии счета в новом банке.

Так, после очной идентификации клиента в его профиле на портале государственных услуг РФ появится соответствующая отметка, если человек решит воспользоваться удаленными услугами другого банка, то кредитное учреждение, получив разрешение пользователя обратиться к его персональным данным, сможет идентифицировать его личность.

Конкретные сроки и участники пилотного проекта еще не определены.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 20.01.17

Российские ученые предложили отправить сокровища культуры на Луну. / Курорты Челябинской области стали вторыми по популярности в России. / Жаворонки vs совы: уральские бизнесмены предпочитают вести бизнес после обеда.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter