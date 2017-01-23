В Челябинске школьница упала с шестого этажа недостроя

Публикации за 23.01.17

В Челябинске проводится проверка по факту падения школьницы с недостроенного здания.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Тракторозаводского района, инцидент произошел на территории стройплощадки на улице Хохрякова.

13-летняя девочка упала с высоты шестого этажа. Чудом девочка осталась жива, с многочисленными травмами ее доставили в больницу.

В настоящее время доследственную проверку по данному факту проводят сотрудники СК России, выясняются все обстоятельства случившегося.

Кроме того, прокуратура Тракторозаводского района проверяет собственника недостроя на предмет соблюдения градостроительного законодательства в части обеспечения безопасности объекта и недопущения посторонних на площадку.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Также надзорное ведомство проводит проверку в школе, где учится девочка, на соблюдение закона об образовании и профилактики безнадзорности и совершения правонарушений учащимися.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 23.01.17

Челябинские власти похвастались: три команды КВН попали в «телек». Самая крутая от «родины» отказалась. / Фривольная переписка стоила челябинке 35 тысяч рублей. / Южный Урал завалит снегом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»