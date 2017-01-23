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Челябинск

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Публикации за 23.01.17

В Челябинске школьница упала с шестого этажа недостроя

В Челябинске школьница упала с шестого этажа недостроя

В Челябинске проводится проверка по факту падения школьницы с недостроенного здания.

Как сообщили РИА в прокуратуре Тракторозаводского района, инцидент произошел на территории стройплощадки на улице Хохрякова.

13-летняя девочка упала с высоты шестого этажа. Чудом девочка осталась жива, с многочисленными травмами ее доставили в больницу.

В настоящее время доследственную проверку по данному факту проводят сотрудники СК России, выясняются все обстоятельства случившегося.

Кроме того, прокуратура Тракторозаводского района проверяет собственника недостроя на предмет соблюдения градостроительного законодательства в части обеспечения безопасности объекта и недопущения посторонних на площадку.

«Новый День – Челябинск» , и

Также надзорное ведомство проводит проверку в школе, где учится девочка, на соблюдение закона об образовании и профилактики безнадзорности и совершения правонарушений учащимися.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 23.01.17

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