В Челябинске учительницу математики обвиняют в издевательствах над школьницей, сорвавшейся с недостроя

Публикации за 23.01.17

В Челябинске престарелую учительницу математики обвиняют в ЧП с падением школьницы со строящегося здания.

Как уже сообщал «Новый День», 13-летняя девочка упала с шестого этажа недостроя, расположенного на улице Хохрякова, получив тяжелейшие травмы.

ЧП случилось в конце декабря 2016 года, но только сейчас стало достоянием общественности.

Прокуратура Тракторозаводского района в настоящее время проверяет собственника строительного объекта, на территорию которого беспрепятственно проникла девочка, а также школу, где учился ребенок.

«По предварительной информации, произошедшему предшествовала ссора с матерью», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Между тем, родители школьницы и она сама опровергает данный факт и объясняет случившееся затяжным конфликтом с 82-летней учительницей математики, сообщает «31 канал».

«Надоели постоянные унижения. Она меня постоянно оскорбляла при всех, дергала за волосы, хватала меня, я устала от этого», – рассказывает девочка.

По словам ребенка, педагог занижала ей отметки и не поставила оценку за четверть, оставив на дополнительные занятия. Когда девочка пришла в первый день, учительнице не понравился внешний вид ученицы.

«Заставила идти переодеваться, сказала, что висит брюхо и тому подобное. На следующий день я не хотела идти на занятия, подумала, что уже этого не выдержу», – рассказывает ребенок. В результате девочка вместо школы отправилась на стройку.

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Отметим, мать школьницы знала о конфликте, более того вместе с другими родителями просила директора школы поменять педагога по математике в классе. От странных методов обучения и воспитания, практикуемых престарелой учительницей, страдали многие ученики. Родители одного из учащихся сообщили в соцсетях, что писали жалобу на педагога в 2015 году. Однако все обращения остались без ответа.

Отметим, упавшая с высоты девочка пережила несколько операций, в том числе по удалению селезенки, и сейчас прикована к постели. У нее переломы позвоночника, таза, ушибы внутренних органов.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 23.01.17

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