Специалисты предупредили о визите инопланетян летом 2017 года / На Южном Урале пришельцев засекли уже вчера

Публикации за 23.01.17

Ученые прогнозируют летом 2017 года визит НЛО – этот объект подлетит к Земле уже в третий раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неопознанный летающий объект, получивший название «1991 VG», должен появиться над Южным полушарием Земли. Об этом сообщает сайт Inquisitr.

Как отмечают исследователи, траектория полета космического объекта может свидетельствовать о пилотируемом характере его движения. Хотя официального подтверждения эта информация не получила.

Отметим, что летом нынешнего года «1991 VG» сблизится с нашей планетой не в первый раз. Впервые это произошло в 1975 году. Тогда американские астрофизики решили, что это засекреченная модель советской ракеты. В 1991 году объект вновь появился на земном горизонте.

Правда, немало среди ученых и любителей космоса скептиков, считающих, что таинственный объект – всего лишь космический мусор. Однако это не мешает им ожидать его третьего визита столь же нетерпеливо, как и сторонникам «инопланетян».

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Впрочем, некоторые южноуральцы не откладывают своих открытий в долгий ящик. Так, в минувшие выходные сестры из Кыштыма наблюдали над городом НЛО, испускавший световые лучи сначала вниз, затем – вверх. При этом женщины утверждают: обе они находились в это время в разных частях города. В сети южноуральцы уже высказали предположение, что это было инопланетное «такси» прибывшее за «гуманоидом Алешенькой».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.01.17

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