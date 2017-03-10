Американские ученые выдвинули новое доказательство существования инопланетян

Публикации за 10.03.17

Явление быстрых радиовсплесков может оказаться доказательством существования инопланетных цивилизаций. Американские ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики выдвинули теорию, что быстрые радиовсплески могут иметь инопланетное происхождение. Итоги исследований размещены на официальном сайте организации.

Быстрые радиовсплески – это единичные радиоволны, фиксируемые в космосе радиотелескопами. Длительность радиовсплесков составляет лишь несколько миллисекунд. Такие импульсы могут быть свидетельством работы передатчиков размером с планету, которые передают энергию межзвездным кораблям в отдаленных галактиках, пишет «Популярная механика». Всплески являются чрезвычайно сильными радиоимпульсами, распространяющимися на огромные расстояния, что ставит под сомнение их природное происхождение. По подсчетам ученых, размер передатчика должен вдвое превышать размер Земли. В качестве примера ученые приводят звезду KIC 8462852, которая постоянно выдает радиовсплески.

Если такой передатчик питается от сияния звезды, ее свет должен падать на планету размером в два раза больше Земли, чтобы генерировать необходимую энергию для импульсов такой мощности. Столь огромная конструкция находится далеко за пределами технологии, даже потенциально способной находиться в распоряжении человечества, но вполне возможна с точки зрения законов физики. Возможно, такая технология используется, чтобы перемещать в межзвездном пространстве миллионы тонн груза и даже пассажиров.

Ученые все же признают, что их работа имеет чисто умозрительный характер, а относительно того, верят ли они в инопланетян, ответили, «наука – это предмет не веры, а доказательства».

В начале января в журнале Nature была опубликована статья, рассказывающая об успехах ученых, которым удалось локализовать источник «инопланетного» сигнала. Источником быстрых радиоимпульсов, которые ряд ученых считают посланиями инопланетной цивилизации, является не Млечный Путь, как считалось ранее, а галактика, удаленная от Земли на миллиарды световых лет.

Впервые радиовсплески были зафиксированы в 2007 году. До сих пор ученые не могут дать точный ответ, каково истинное происхождение этих явлений.

Вашингтон, Зоя Березина

Вашингтон. Другие новости 09.03.17

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