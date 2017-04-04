Ученые зафиксировали очередной «сигнал инопланетян»

Публикации за 04.04.17

Загадочные сверхбыстрые радиовспышки, природа которых остается загадкой для астрономов, возникают за пределами Земли и, вероятно, всей нашей Галактики в целом, говорится в статье, принятой к публикации в журнале MNRAS. «Возможно, что самое странное объяснение этих вспышек – то, что они являются сигналами пришельцев. Понимание того, откуда приходят к нам эти вспышки, является ключом к раскрытию того объекта, который их порождает. Пока только один конкретный всплеск был связан с далекой галактикой. Мы ожидаем, что наш интерферометр Молонгло поможет найти источники и для других вспышек», – говорит Маниша Калеб (Manisha Caleb) из Национального университета Австралии в Канберре.

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия), напоминает РИА «Новости». В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков. Их сравнительный анализ показал, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Весной прошлого года ученые выяснили, что источником одной из таких FRB-вспышек была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру. Ни одна из этих вспышек не повторилась, что не позволило ученым точно определить, в какой галактике они возникли, но при этом им удалось подсчитать, как много таких «сигналов инопланетян» должно попадать на Землю каждый день – около 78 FRB-всплесков.

Подобное открытие стало большой неожиданностью для астрономов, так как частота подобных вспышек, зафиксированных на телескопе Паркс, была примерно в 100 раз ниже. Почему это так, ученые не знают, но они предполагают, что это связано с крайне далекими источниками для большинства FRB-вспышек, которые телескоп Паркс просто не может видеть из-за более низкой чувствительности.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 31.03.17

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