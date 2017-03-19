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Челябинск

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Публикации за 19.03.17

Астрофизики засекли сигналы инопланетного космического корабля

Астрофизики засекли сигналы инопланетного космического корабля

Челябинск, Март 19 (Новый День, Виктор Елисеев) – Ученые поймали радиосигналы космического корабля внеземной цивилизации.

Как передает корреспондент РИА , одиночные радиовсплески длительностью менее 5 миллисекунд неоднократно фиксировали астрофизики различных обсерваторий на протяжении 2007-2015 годов.

Обычно их принимали за отголоски выброса энергии в результате крупного космического катаклизма. Например, столкновения черных дыр или рождения сверхновой звезды. Но исследователи Гарвардского Смитсоновского университета (Массачусетс, США) обратили внимание на 11 высокоэнергетических вспышек, исходящих из галактики, отстоящей от нашей на 3 миллиарда световых лет.

По мнению исследователей Ави Леба и Манаси Лингама, это сигнал от управляющей системы большого космического корабля, как минимум вдвое превышающий размеры планеты Земля, рассказывает Discover24. Он движется с околосветной скоростью в направлении, определить которое пока не удалось.

«Новый День – Челябинск» , и

Астрофизики намерены продолжить свои наблюдения и в дальнейшем.

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