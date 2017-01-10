Ученые: инопланетные сигналы подходят для разгона кораблей пришельцев

Публикации за 10.01.17

Американские астрономы назвали возможное предназначение быстрых радиовсплесков – сигналов, которые, как полагают, могут быть произведены инопланетными цивилизациями, пишет «Лента.ру» со ссылкой на препринт исследования. Ученые полагают, что параметры всплесков подходят для разгона кораблей, использующих для передвижения в космическом пространстве световых парусов. Это, по мнению ученых, служит дополнительным свидетельством в пользу того, что необычные сигналы порождены инопланетными цивилизациями.

Исследователи также оценили время, через которое подобные импульсы, исходящие из Млечного Пути, будут зарегистрированы на Земле, – примерно 300 лет. Сигнал преодолеет расстояние 10-20 килопарсек, его спектральная плотность потока излучения составит десять-сто миллиардов янских. Источником быстрых радиовсплесков (коротких вспышек, приводящих к выбросу в космос огромных энергий) до сих пор являются отличные от Млечного Пути галактики. К настоящему времени зарегистрировано 17 подобных сигналов, чье происхождение до сих пор не ясно.

Отметим, что на прошлой неделе в журнале Nature была опубликована статья, рассказывающая об успехах ученых, которым удалось локализовать источник «инопланетного» сигнала. Источником быстрых радиоимпульсов, которые ряд ученых считают посланиями инопланетной цивилизации, является не Млечный Путь, как считалось ранее, а галактика, удаленная от Земли на миллиарды световых лет.

Чтобы локализовать источник одного из быстрых радиоимпульсов FRB (Fast Radio Burst) 121102, команда исследователей использовала целый ряд радиотелескопов, включая Аресибо в Пуэрто-Рико, Сверхбольшую антенную решетку в американском штате Нью-Мексико и Европейскую РСДБ-сеть.

Ученые установили, что источником радиоимпульсов является карликовая галактика, расположенная в созвездии Возничего в трех миллиардах световых лет от Земли. Дальнейшие наблюдения на Обсерватории Джемини на Гавайях показали, что эта галактика в десять раз меньше Млечного Пути и имеет всего один процент от его массы. Она постоянно излучает в радиодиапазоне, периодически порождая вспышки, аналогичные FRB 121102. Их источником является компактный объект в центре галактики.

При этом природа самого излучения по-прежнему непонятна. Его точечный характер указывает на то, что источником могут быть черные дыры, однако против этой теории говорит отсутствие рентгеновского излучения. По мнению астрономов, радиоимпульсы могут возникать в результате взаимодействия нейтронной звезды и сверхмассивной черной дыры, вокруг которой она вращается. Однако эту версию опровергает отсутствие

Быстрый радиоимпульс – непродолжительная вспышка, приводящая к выбросу в космическое пространство огромного количества энергии, которое эквивалентно излучению, испускаемому Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет. В настоящее время ученые зарегистрировали около 20 таких сигналов. В сентябре 2016 года китайские астрофизики связали возникновение FRB 121102, который наблюдали 16 раз, с усилением электромагнитного излучения при его прохождении через астероидный пояс в какой-либо далекой планетной системе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.01.17

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