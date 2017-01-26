Труд как осознанная необходимость: большинство жители России хотят работать до глубокой старости – на пенсию не выжить

Публикации за 26.01.17

Граждане России не рассчитывают на госпенсию, собираясь работать до глубокой старости. Но при этом все еще верят в «светлое будущее».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фонд «Общественное мнение» исследовал представления трудоспособных жителей страны о будущем через 20 лет, достойной старости, а также изучил отношение к пенсионным накоплениям.

Большинство респондентов – 60% – считают, что государственная пенсия не сможет обеспечить им достойную старость. При этом 44% держат накопительную часть пенсии в Пенсионном фонде РФ, а 32% – в негосударственных фондах.

76% жителей страны рассчитывают по достижении пенсионного возраста продолжать работать, поскольку рассматривают доход от трудовой деятельности как основной источник средств к существованию.

Любопытно, что большинство россиян не стремятся откладывать средства, чтобы иметь прибавку к пенсии. В целом, сбережения сегодня не имеют две трети граждан РФ. При этом из тех, кто все-таки откладывает деньги, 17% делают это на «черный день», 12% – на будущее детей, каждый десятый – на жилье и только 3% – на старость.

Однако 58% жителей страны оптимистично смотрят в будущее и считают, что через 20 лет уровень их жизни повысится, а положение дел в экономике улучшится.

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Примечательно, что на фоне оптимистического прогноза положения дел в стране, в своем городе или селе, планы на 10-20 лет строят только 6% граждан, планируют жизнь на 1 год и менее – 48%, вообще не строит никаких планов почти треть жителей страны.

«Это свидетельствует о противоречивости представлений россиян, где наряду со слепой верой в улучшение качества жизни, граждане надеются только на свои силы и планируют работать до самой старости. Властям стоит задуматься: люди с обеспокоенностью относятся к постоянным экспериментам с их пенсионными накоплениями. Как следствие – у граждан нет уверенности в главном – способности государства обеспечить своим гражданам достойную пенсию», – отмечает директора Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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