Россияне мечтают о двукратном повышении пенсий / Средняя пенсия в РФ составляет 13 тысяч рублей

Публикации за 27.01.17

Большая часть населения России считает приемлемой пенсию около 30 тысяч рублей. По мнению граждан, пенсионные выплаты по выходу на заслуженный отдых должны замещать около 70% от утраченного заработка. К таким выводам пришли специалисты Российского государственного социального университета в ходе опроса россиян.

36,5% респондентов оценивают приемлемую пенсию в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Менее трети согласны на 15-20 тысяч рублей, и только каждый десятый не прочь получать 10-15 тысяч рублей, пишут «Известия». По словам экспертов, низкий уровень ожиданий связан с тем, что нынешний средний размер пенсий в стране составляет чуть более 13 тысяч рублей.

В тоже время жители РФ не хотят сильно терять в доходах по выходу на отдых и считают, что пенсия должна замещать до 70% прежней заработной платы. Средняя зарплата в стране находится на уровне 36,7 тысяч рублей, в этой связи пенсии в размере 20-30 тысяч рублей выглядят вполне логичными и соответствуют довольно высокому коэффициенту замещения.

Кроме того, на ожидания россиян оказывает влияние информация о доходах пенсионеров за рубежом. Но здесь не стоит забывать, что, например, в Европе и США существует многоуровневая пенсионная система, большую часть дохода на пенсии граждане получают за счет добровольных накоплений. В России же граждане предпочитают не вкладываться в будущую пенсию, так как сомневаются в том, что в перспективе добровольные отчисления сильно повлияют на пенсионные выплаты.

Согласно данным опроса, за прошедший год число россиян, которые хотели бы накопить на пенсию самостоятельно, снизилось вдвое. Частые реформы пенсионной системы снижают доверие к добровольным накоплениям, заключают эксперты. Для того чтобы люди начали копить на пенсию, необходимо, чтобы пенсионная политика была прозрачной и понятной не на короткое время, а в перспективе 20-30 лет.

На данный момент пенсионные накопления россиян составляют около 5 трлн рублей. Граждане готовы участвовать в пенсионных программах с софинансированием, однако в этом случае они рассчитывают, что в отчислениях на пенсию будут участвовать работодатели. При этом программы государственного софинансирования успешными не назовешь. За восемь лет существования программы, сумма средств, накопленных ее участниками, составила лишь 91,8 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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