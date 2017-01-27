В Челябинске мужчина напал на школьницу в подъезде

В центре Челябинска неизвестный напал на школьницу в подъезде.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, разыскивается мужчина, совершивший преступление против половой неприкосновенности 8-летней девочки.
Вечером 18 января в подъезде одного из домов по улице Калинина неизвестный напал на школьницу и начал снимать с себя одежду. В этом момент в подъезд вошли люди, и нападавший скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
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В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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