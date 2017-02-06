В Миассе челябинец напал на десятилетнюю девочку в подъезде

Публикации за 06.02.17

Педофил из Челябинска напал на школьницу в Миассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК России по Челябинской области, преступление произошло 25 января текущего года.

По данным следствия, в подъезде одного из домов на улице Победы неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ.

В ходе совместной работы сотрудников СК и МВД вскоре удалось задержать подозреваемого: им оказался 22-летний житель Челябинска.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей, ему предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Напомним, 18 января произошло аналогичное преступление в Челябинске.

Неизвестный напал на 8-летнюю девочку в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Калинина. Мужчина начал снимать с себя одежду, но в этом момент в подъезд вошли люди, и нападавший скрылся.

О задержании педофила сотрудники правоохранительных органов не сообщали.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 06.02.17

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