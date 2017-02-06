NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 06.02.17

В Миассе челябинец напал на десятилетнюю девочку в подъезде

В Миассе челябинец напал на десятилетнюю девочку в подъезде

Педофил из Челябинска напал на школьницу в Миассе.

Как сообщили РИА в СУ СК России по Челябинской области, преступление произошло 25 января текущего года.

По данным следствия, в подъезде одного из домов на улице Победы неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ.

В ходе совместной работы сотрудников СК и МВД вскоре удалось задержать подозреваемого: им оказался 22-летний житель Челябинска.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей, ему предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, 18 января произошло аналогичное преступление в Челябинске.

Неизвестный напал на 8-летнюю девочку в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Калинина. Мужчина начал снимать с себя одежду, но в этом момент в подъезд вошли люди, и нападавший скрылся.

О задержании педофила сотрудники правоохранительных органов не сообщали.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 06.02.17

«Понаехали!» Межмуниципальные перевозчики «оккупировали» челябинские маршруты. / ММК побил рекорд производства оцинкованных труб. / Ничего не видно: трассу на границе Челябинской и Оренбургской областей закрыли из-за снегопада.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter