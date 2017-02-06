В Миассе челябинец напал на десятилетнюю девочку в подъезде

Педофил из Челябинска напал на школьницу в Миассе.
Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК России по Челябинской области, преступление произошло 25 января текущего года.
По данным следствия, в подъезде одного из домов на улице Победы неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ.
В ходе совместной работы сотрудников СК и МВД вскоре удалось задержать подозреваемого: им оказался 22-летний житель Челябинска.
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей, ему предъявлено обвинение.
Расследование уголовного дела продолжается.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Напомним, 18 января произошло аналогичное преступление в Челябинске.
Неизвестный напал на 8-летнюю девочку в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Калинина. Мужчина начал снимать с себя одежду, но в этом момент в подъезд вошли люди, и нападавший скрылся.
О задержании педофила сотрудники правоохранительных органов не сообщали.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 06.02.17
«Понаехали!» Межмуниципальные перевозчики «оккупировали» челябинские маршруты. / ММК побил рекорд производства оцинкованных труб. / Ничего не видно: трассу на границе Челябинской и Оренбургской областей закрыли из-за снегопада. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»