Идеальное время, чтобы не работать. Гороскоп РИА «Новый День» на 1 – 5 февраля 2017

Публикации за 29.01.17

В первую неделю февраля Солнце будет находиться в знаке Водолея. Меркурий в это время будет гостить у Козерога. Венера сначала будет у Рыб, а 3 февраля перейдёт к Овну, где уже расположился Марс. Солнце в знаке Водолея продолжает способствовать совместным действиям людей, помогать устанавливать дружеские связи, налаживать контакты в трудных ситуациях. Солнце в этот период способствует приобретению знаний, опыта, исследованиям, экспериментам, пробуждает интерес ко всему необычному. Меркурий в Козероге интересуется приземлёнными вопросами, материальной выгодой, практическими ценностями, к духовным вопросам и искусству равнодушен. Венера в первые дни февраля не очень подходит для деловых отношений, поскольку сосредоточена больше на творчестве и личных отношениях, хотя в практическом смысле она в этот период вполне способна помочь в решении финансовых вопросов. С 3 февраля она разовьёт свою активность во всех сферах, в которых возможно затронуть её чувственность и эмоциональность. Это тоже не вполне удачный период для деловых отношений, потому что эмоциональная реакция на события в этот период может значительно превосходить обычную, что увеличивает вероятность конфликтов, а также ошибок. Марс в Овне по-прежнему способствует решительным действиям и полезен для преодоления чрезвычайных ситуаций и существенных препятствий.

Полный гороскоп на февраль здесь

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на первую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Солнца, Венеры с Луной и Плутона, а также напряжённых аспектов Марса с Юпитером (в первые два дня) и Меркурия с Луной (в воскресенье, 5 февраля). Гороскоп, в основном, позитивный. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Также положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для работы с далёкими партнёрами первые два дня февраля не подходят: негативные Марс и Юпитер будут подталкивать Овнов к непродуманным решениям, и пробуждать в них агрессивность. Финансовая деятельность оценивается положительно, однако не рекомендуется решать финансовые вопросы в выходные, по крайней мере, в воскресенье нежелательно принимать окончательное решение по какому-либо важному вопросу. Гармоничное Солнце создаст благоприятную обстановку для совместной работы с коллегами и проявления лидерских качеств. Благодаря нему всю неделю Овны будут во всеоружии своих способностей, а также будут чувствовать прилив энергии, жизненных сил. Ситуация в доме, отношения с близкими, по гороскопу, напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни позитивный. Материальное положение благополучное.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей. 1 – 2 февраля на Овнов будет влиять напряжённый аспект Венеры с Луной, поэтому прогноз по финансовой деятельности неблагоприятный. Овны будут слишком сильно стремиться к собственной выгоде и невнимательно относиться к интересам партнёров. Кроме того, расходы этого периода, скорей всего, окажутся лишними. На это же время в гороскопе наблюдается негативное действие аспекта Марса с Юпитером, которое создаст неподходящие условия для работы с далёкими деловыми партнёрами, возможно взаимное непонимание. Не рекомендуется начинать новый проект. Зато гармоничный аспект Марса с Ураном поможет Овнам в совместной работе с коллегами и местными партнёрами. У Овнов усилится инициативность, могут возникнуть оригинальные идеи и планы, это благоприятный период для нововведений и конструктивных изменений в работе. Хороший момент для обращения к руководству, вышестоящим инстанциям. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими на 1 – 2 февраля негативный, а затем положительный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений на весь период оцениваются негативно. Материальное положение на всю неделю прогнозируется благополучное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон на первую неделю февраля сформируется, в основном, под негативным воздействием аспектов Плутона с Меркурием и Солнца. Поэтому, прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами на этот период отрицательный. Так как собственные возможности и способности Тельцов будут на высоте, они могут решить, что для успеха этого достаточно, однако внешние обстоятельства создадут серьёзные препятствия, и, в итоге, окажется, что Тельцы себя переоценили. Для решения финансовых вопросов подходят первые два дня недели. Гармоничный аспект Меркурия и Плутона указывает на возможность получения важной информации, а также удачную инициативу. В остальные дни периода заниматься финансами нежелательно. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходят только пятница и суббота 3 – 4 февраля. На эти дни благоприятен прогноз по имущественным сделкам, недвижимости, а также укреплению деловых отношений. Ситуация в доме, отношения с близкими на 1 февраля характеризуются как напряжённые, а затем как благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются отрицательно на всю неделю. Материальное положение на 1 – 2 февраля характеризуется негативно, а далее позитивно.

У Тельцов-женщин на 3 – 4 февраля (пятница и суббота) благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Меркурия и Марса будет способствовать эффективному использованию интеллектуального потенциала Тельцов, и побуждать к энергичным действиям. Успешными будут короткие поездки. Прогноз на остальное время и остальную деятельность определяется напряжённым аспектом Сатурна и Марса, который указывает на существенные трудности и неблагоприятную в целом ситуацию для работы. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность и основная работа на всю неделю характеризуются негативно. Вероятно возникновение значительных внешних препятствий, конфликты с партнёрами и окружающими, рассогласованность действий. Не рекомендуется пытаться преодолеть помехи силой, напором. Нежелательны никакие преобразования, а также новые проекты. Если дела не продвигаются, лучше перенести их на потом или поручить другим. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на первую неделю февраля будет формироваться из гармоничных аспектов Марса с Солнцем и Луной и Меркурия с Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Урана с Нептуном и Марса с Юпитером. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В этом направлении влияние Марса и Солнца добавит Близнецам энергии и уверенности, а также создаст благоприятные внешние условия. Аспект Меркурия указывает на возможность получения важной информации, а также на подходящую ситуацию для контактов с партнёрами и сотрудничества с коллегами. Также это хороший момент для делового общения с руководством, вышестоящими инстанциями, решения юридических вопросов. Положительно оценивается финансовая деятельность Близнецов в этот период, хотя нежелательно решать подобные вопросы в выходные, точней, в субботу. Прогноз по основной работе негативный на первые два дня февраля, и позитивный на остальное время. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на 1 – 2 февраля негативный, а затем позитивный. Материальное положение благополучное.

У Близнецов-женщин на первые два дня месяца негативный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В начале недели на них будет влиять напряжённый аспект Венеры с Меркурием, что создаст трудности в деловом общении. Кроме того, возможно получение негативной или искажённой информации. На остальное время эта деятельность оценивается положительно. При решении финансовых вопросов некоторые затруднения могут возникнуть 2 февраля. Кроме того, не рекомендуется заниматься финансами в воскресенье. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами период полностью непригоден. Не рекомендуется проявлять инициативу в этом направлении, а также откликаться на идею начала нового проекта (вообще, февраль полностью непригоден для работы с далёкими партнёрами). В целом, рекомендуется заниматься укреплением и развитием деловых отношений с местными партнёрами, кроме того, под воздействием Сатурна и Венеры, Близнецы смогут упорядочить финансовую деятельность. Прогноз по ситуации в доме, отношениям с близкими положительный. Перспективы обустройства личной жизни на всю неделю характеризуются негативно. Материальное положение, наоборот, на всю неделю оценивается как благополучное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на первую неделю февраля сформируется под влиянием гармоничных аспектов Марса с Сатурном и Плутона. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Юпитером и ближними планетами. В первые два дня месяца на Раков будет воздействовать аспект Солнца с Юпитером, по этой причине гороскоп даёт отрицательный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и связанной с этим основной работе. Не рекомендуется поддаваться давлению Юпитера, который будет подталкивать к активности в новой сфере или началу нового проекта. Но от контактов с далёкими партнёрами всё же не стоит уклоняться полностью: они выглядят довольно перспективными. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный на всю неделю. В финансовом отношении неделя тоже будет благополучной, однако нежелательно заниматься финансовыми вопросами в выходные, так как в эти дни в гороскопе наблюдается скопление напряжённых аспектов, которые негативно повлияет на любую активность в этом направлении (и, кстати, на личные финансы тоже). Ситуация в доме, отношения с близкими, в основном, благополучные. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются положительно, но на выходные прогноз отрицательный. Материальное положение в течение рабочей недели благополучное, а на выходные прогноз негативный.

У Раков-женщин для всей работы, кроме финансов, неблагоприятный день – 1 февраля. По гороскопу, в этот день Раки будут находиться под влиянием негативного аспекта Солнца и Меркурия, поэтому у них снизится эффективность интеллектуальной деятельности и возникнут трудности в контактах с коллегами и партнёрами. Не рекомендуется в таком состоянии приниматься за важные дела и обсуждать важные вопросы с руководством или коллегами. Также в этот день нежелательно обращаться к официальным органам или решать юридические вопросы. Что касается финансов, то на всю неделю, кроме воскресенья прогноз для этой деятельности положительный. В остальное время вся деятельность Раков будет проходить под благоприятным воздействием гармоничных аспектов Урана, Сатурна и Марса. Это предполагает довольно эффективную деловую активность на фоне высокой работоспособности, умения сосредоточиться на важных вопросах, раскованность мышления, в связи с чем – свободу творчества и осуществления своих идей. Подходящий период для наведения порядка в делах, окончания незаконченных дел, а также создания задела на будущее. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные на всю неделю. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное, кроме воскресенья.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на первую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Марса с Сатурном, Юпитера, Нептуна с Ураном и Плутона. Негативными будут аспекты Солнца в выходные (и это может проявиться в отношениях с партнёрами и финансовых вопросах). Гороскоп на неделю в профессиональном плане почти полностью благоприятный. Одинаково положительно оцениваются как выполнение основной работы, так и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности тоже позитивный (кроме воскресенья). Юпитер, Сатурн и Уран создадут для Львов отличные возможности для расширения сферы деловых интересов, одновременно обеспечивая их достаточной энергией, активизируя их интеллектуальных потенциал и творческие способности, и создавая благоприятные внешние обстоятельства для существенного продвижения в делах. Подходящий момент для обращения к руководству, вышестоящим инстанциям, официальным органам. Хорошее время для укрепления деловых связей и создания новых. Ситуация в доме, отношения с близкими на весь период благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное, но в воскресенье, во второй половине дня, могут возникнуть сложности.

У Львов-женщин прогноз по профессиональной деятельности полностью благоприятный. Выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, по гороскопу, будет очень эффективным. В финансовой деятельности тоже не ожидается никаких проблем. Гороскоп отмечает высокую работоспособность Львов, значительную роль личной активности в коллективной и одиночной работе. 2 февраля, под влиянием гармоничного аспекта Меркурия с Марсом, Львы могут удачно провести некие существенные преобразования в работе, возможно успешное проведение важных переговоров. Сатурн с Юпитером своим воздействием подкрепят этот аспект, усиливая активность Львов и помогая действовать точно и сосредоточенно. В течение всей недели влияние Урана будет выражаться в поддержке их свободного мышления и в помощи в творческих процессах. Благоприятный период для любой интеллектуальной деятельности, экспериментов в новых направлениях, открытия новых перспектив. Кроме того, положительное фоновое воздействие Плутона указывает, что успешная деятельность этого периода благоприятно повлияет на будущее. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 3 – 4 февраля будет неустойчивыми (в остальные дни – благополучными). Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение благополучное на всю неделю.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на первую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Сатурном и Юпитером, Нептуна с Ураном, Юпитера с Венерой, а также Плутона. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Нептуном и Марса с Венерой и Луной, которые проявят себя в выходные. По этой причине, в выходные, 4 – 5 февраля, не рекомендуется работать, в частности, решать финансовые вопросы. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Аспекты Юпитера с Венерой и Меркурием обеспечат Девам высокую продуктивность в интеллектуальной деятельности и деловом общении. Кроме того, судя по гороскопу, сотрудничество с местными партнёрами имеет хорошие перспективы на весь месяц. Работа с далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается положительно, но в дальнейшем в ней ожидаются трудности. Тем не менее, рекомендуется заниматься укреплением контактов и с ними. Решение финансовых вопросов, по прогнозу, будет успешным, но, как сказано, в выходные могут возникнуть проблемы. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, хотя в воскресенье возможна напряжённость. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением воскресенья. Материальное положение благополучное на весь период.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность тоже характеризуется положительно, но в воскресенье и там, и там ожидаются существенные трудности. В этот день на Дев будет влиять негативный Марс, и, по прогнозу, Девы будут находиться во взвинченном состоянии – станут либо избыточно активными, либо даже агрессивными. Соответственно, заниматься работой в выходные не рекомендуется. Гармоничный аспект Плутона и Солнца создаст подходящие условия для позитивных изменений в жизни и работе Дев, причём этому будут способствовать как собственные качества Дев, так и внешние обстоятельства. Они смогут проявить себя и в коллективной работе, и в одиночной. Гармоничные аспекты Урана с Венерой и Нептуном подкрепляют этот прогноз, уточняя его в том плане, что Девам нужно будет много общаться (сотрудничать) с окружающими, а также использовать творческое мышление и творческие подходы к людям и задачам. Ситуация в доме, отношения с близкими, в основном, напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение всю неделю будет благополучное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на первую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Плутоном и Солнца. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Солнцем и Юпитером. По гороскопу, первые два дня февраля будут непригодны для работы. Солнце в соединении с Луной и Сатурном создаст проблемы, которые будут отвлекать Весы от работы. По всей видимости, это будут какие-то домашние заботы. Затем ситуация улучшится. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Хороший прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами в течение рабочей недели характеризуется негативно, а с выходных – позитивно. Наиболее благоприятная перспектива на месяц – у сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Трудности, которые могут возникнуть в данный период, предоставят Весам возможности для продвижения в карьере, повышения социального статуса. Возможно также укрепление позиций посредством некой общественной деятельности, либо чем-то, что напрямую не связано с работой. Ситуация в доме, отношения с близкими в течение рабочей недели напряжённые, а в выходные благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный только на промежуток 1 – 2 февраля. Материальное положение благоприятное только на выходные.

У Весов-женщин в гороскопе значительную роль будет играть напряжённый аспект Плутона и Марса, который указывает на возникновение неблагоприятных внешних обстоятельств и избыточную эмоциональность или агрессивность Весов. В соответствие с этим, гороскоп даёт отрицательный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Период неблагоприятен для расширения сферы деловых интересов, начала новых проектов и, в целом, для резких масштабных изменений. Положительно характеризуется выполнение основных профессиональных обязанностей. Также позитивно выглядит прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Сатурна и Солнца указывает, что для этой деятельности сложатся благоприятные условия, и Весам следует сосредоточиться именно на этих вопросах. По гороскопу, Весам не нужно на этой неделе проявлять инициативу и, тем более, идти против течения. Желательно заниматься коллективной работой на вторых ролях. Собственные идеи Весы смогут реализовать только по инициативе руководства. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме воскресенья. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на рабочую неделю положительный, а на выходные отрицательный. Материальное положение благополучное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на первую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Плутона с Солнцем и Венерой, Меркурия с Юпитером и Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Урана с Юпитером и Нептуном. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Положительно оценивается и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность и взаимодействие с местными деловыми партнёрами на этой неделе не рекомендуются. В этой работе возможно наступление негативных последствий предыдущих действий. Кроме того, Скорпионы будут склонны действовать импульсивно, не продумывая свои шаги и неоправданно надеясь на везенье. Негативный Нептун указывает на возможность обмана со стороны партнёров или на самообман. Гармоничный аспект Плутона и Солнца создаст возможность положительных изменений под влиянием внешних событий, однако предполагается, что Скорпионы будут активно использовать эту возможность, а обстоятельства будут им помогать. От Скорпионов потребуется инициатива и свободное, независимое, мышление. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением воскресенья. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, но тоже кроме воскресенья. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. В основной работе и для сотрудничества с местными деловыми партнёрами неудачным будет 1 февраля. В этот день Скорпионы будут находиться под влиянием напряжённого аспекта Солнца с Меркурием, который ухудшит интеллектуальные способности и создаст проблемы в контактах с коллегами и партнёрами. Кроме того, возможно получение негативной информации. На остальные дни прогноз благоприятный. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будет проходить под влиянием негативного Урана, в связи с чем на весь период ожидаются проблемы и неудачи. Судя по гороскопу, Скорпионы будут не готовы к этой деятельности и попытаются решать возникающие задачи на авось. Этого делать не рекомендуется. Лучше отказаться от контактов с далёкими партнёрами полностью. Гармоничные аспекты Юпитера и Марса создадут возможность для успешной подготовительной работы, для решения текущих вопросов в работе с местными партнёрами, укрепления отношений с ними. Лучше сосредоточиться на этом. Ситуация в доме, отношения с близкими, за исключением 1 февраля, благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение 1 и 2 февраля неудовлетворительное, а затем благополучное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на первую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Марса с Солнцем, Урана с Меркурием и Плутона. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Юпитером и Урана с Сатурном. Этот последний создаст значительные трудности при расширении сферы деловых интересов и, вообще, будет препятствовать позитивным изменениям. По этой причине гороскоп даёт неблагоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, а также по решению финансовых вопросов. Желательно не начинать никаких новых проектов и не вкладывать деньги в развитие дела. Положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Благоприятен прогноз по выполнению основной работы. Здесь позитивный аспект Урана создаст подходящие условия для быстрого прогресса в делах, а Меркурий поможет эффективно использовать свои интеллектуальные ресурсы и деловые связи. В этом направлении изменения окажутся благотворными, рекомендуется укреплять и развивать отношения с местными партнёрами. Кроме того, в течение рабочей недели возникнут хорошие возможности для решения деловых вопросов с руководством, вышестоящими инстанциями, а также с официальными органами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное, но в воскресенье могут быть непредвиденные расходы.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основной работы. 1 и 2 февраля – неблагоприятные дни для финансовой деятельности и взаимодействия с далёкими партнёрами. Стрельцы в эти дни переоценят свои возможности и недооценят фактор внешней среды, который будет неблагоприятным. Нежелательно надеяться на лучшее и поддаваться обещаниям, иначе негативные последствия будут проявляться в течение долгого периода. Гармоничный аспект Венеры и Марса будет подталкивать Стрельцов к деловой активности и поможет достичь успеха при непосредственных контактах, деловом общении с местными партнёрами. Хороший период для проведения переговоров, заключения контрактов, а также решения юридических вопросов и обращения к официальным органам. Предпочтительной на этой неделе является коллективная работа, возможно успешное проявление лидерских качеств. Гороскоп указывает на благоприятные условия для продвижения в карьере, повышение социального статуса. Возможно эффективное общение с влиятельными людьми, получение важной информации или выполнение какой-то работы, которая имеет большое значение. Ситуация в доме, отношения с близкими оцениваются положительно. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений на 1 – 2 февраля оцениваются негативно, а затем позитивно. Материальное положение благополучное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на первую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Марса с Венерой и Нептуна с Ураном. Напряжённым будет аспект Меркурия с Луной и, кроме того, важную роль в этот период будут играть соединения Плутона с Солнцем и Сатурна с Меркурием. Эти последние указывают на вмешательство масштабных событий, серьёзных внешних обстоятельств, на которые Козероги не будут иметь влияния. По этой причине вся их деятельность на этот период оценивается гороскопом отрицательно. Наихудший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Рекомендуется отстраниться, насколько возможно, от принятия серьёзных решений и не брать на себя ответственность за чужие действия, не давать никаких гарантий. Для финансовой деятельности подходят только первые два дня месяца, 1 – 2 февраля. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный. Хотя личные способности и деловые качества Козерогов в этот период останутся на высоте, они не смогут проявить себя ожидаемым образом. Лучше не рисковать, действовать с осторожностью. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений неблагоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Положительно оценивается финансовая деятельность, однако не следует заниматься этими вопросами в выходные. Прогноз по выполнению основной работы тоже позитивный, и тоже не рекомендуется заниматься ей в воскресенье, 5 февраля. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами негативный. Меркурий и Венера усилят на этот период интеллектуальные и дипломатические способности Козерогов, однако, судя по гороскопу, Козероги используют их нерационально, в ущерб делу (хотя не исключено, что на пользу себе). На этой неделе не следует заниматься имущественными, хозяйственными вопросами, а также нежелательно заключать договоры. Кроме того, не рекомендуется обращаться в официальные органы. В целом, неделя, в профессиональном плане, благополучная, но скорей всего, Козероги будут настроены на удовлетворение личных потребностей и интересов, а не на работу. При этом, если не сотрудничать с местными партнёрами, ничего плохого не ожидается. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное, кроме воскресенья, 5 февраля.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на первую неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Плутона, но главную роль будут играть напряжённые аспекты Венеры с Юпитером и Марсом, а кроме того, в гороскопе присутствует довольно опасный аспект Плутона с Сатурном. Он, со стороны Плутона, подталкивает к изменениям, а со стороны Сатурна – препятствует изменениям. Это может означать воздействие обстоятельств непреодолимой силы, осложнённое невозможностью для Водолеев хоть как-нибудь им противостоять. В этом случае возникает ощущение связанных рук. По этой причине гороскоп даёт отрицательные прогнозы по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовым операциям. Не рекомендуется начинать новые проекты, инвестировать в совместную деятельность, заключать долгосрочные договоры и давать обещания. Положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами, а также выполнение основных профессиональных обязанностей. Рекомендуется ограничиться разовыми сделками. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений, скорей, отрицательные. Материальное положение неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. В основной работе 1 – 2 февраля, по гороскопу, возникнут сложности. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется: напряжённые аспекты Урана указывают на значительные сложности в отношениях и невозможность развития. Либо Водолеи предложат слишком смелый проект, на который не согласятся партнёры, либо наоборот. Кроме того, возможны неблагоприятные внешние изменения. Лучше ориентироваться на работу с местными партнёрами, поскольку гармоничный аспект Юпитера и Солнца указывает на наличие благоприятных перспектив в этом направлении. Развитие этих отношений может привести к появлению влиятельного лица, повышению социального статуса и продвижению в карьере. Однако следует учесть, что эта деятельность требует длительного срока, в течение которого возможны спады. Не стоит рассчитывать на сиюминутную отдачу. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений полностью благоприятные. Материальное положение неустойчивое.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон на первую неделю февраля сформируется гармоничным аспектом Нептуна и напряжёнными аспектами Венеры с Луной, Сатурном и Ураном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Положительно, кроме того, оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей. Для финансовой деятельности и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит 1 февраля. Напряжённый аспект Солнца с Плутоном будет противодействовать любым изменениям в этой работе либо приведёт Рыб к нежелательному результату. На остальные дни прогноз положительный. В работе с местными партнёрами Рыбам следует использовать благотворное влияние Нептуна, который активизирует их творческие способности и внутренние ресурсы сознания. От Рыб потребуется применение дипломатических способностей и готовность к маневрированию на фоне быстро меняющихся обстоятельств. Гороскоп указывает на большую роль самостоятельного мышления и личных поступков. В коллективной работе Рыбы могут успешно продемонстрировать лидерские качества. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение всю неделю благополучное.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Уран с Меркурием и Венера с Юпитером обеспечат им хорошие возможности для расширения и укрепления деловых связей, а также эффективной совместной деятельности. Возможно получение благоприятной информации. Подходящий период для приобретения новых знаний и опыта, прогрессивных преобразований на работе. Возможна успешная расширенная деловая активность – то есть, за пределами собственно профессиональной деятельности, например, участие в общественных мероприятиях, что приведёт к неожиданным позитивным результатам. Гармоничная Венера указывает, что такие возможности у Рыб появятся, и это обеспечит им некую выгоду (скорей всего, не финансовую). Остальная деятельность – взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, решение финансовых вопросов, выполнение основных профессиональных обязанностей – на этой неделе не рекомендуется, поскольку подпадает под влияние напряжённых аспектов и характеризуется негативно. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 3 – 5 февраля оцениваются положительно, а в остальные дни – отрицательно. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновения длительных отношений негативный. Материальное положение 1 – 2 февраля неудовлетворительное, а дальше благополучное.

Москва, Денис Вербицкий

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