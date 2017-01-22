Фейерверк эмоций. Гороскоп РИА «Новый День» на февраль 2017

Публикации за 22.01.17

В феврале Солнце сначала будет находиться в знаке Водолея, а 18 февраля перейдёт к Рыбам. Меркурий первое время будет у Козерога, затем, 7 февраля уйдёт к Водолею, а 26 февраля окажется у Рыб. Венера в начале месяца будет у Рыб, но 3 числа перейдёт к Овну, где уже находится Марс, у которого он останется в течение всего месяца.

Солнце в знаке Водолея способствует совместным действиям людей, помогает устанавливать дружеские связи, налаживать контакты в трудных ситуациях. Это подходящее время для взаимопомощи, а также для саморазвития, усвоения нового, поскольку в людях пробуждается любопытство и интерес ко всему необычному. Когда Солнце перейдёт к Рыбам, наступит время действий, которые должны совершаться скрытно, время глубин и подводных течений, реализации тайных желаний.

Меркурий в Козероге остаётся прагматиком, совершающим все свои действия ради понятной ему материальной цели. Перейдя к Водолею, он, как и Солнце, начнёт поддерживать дружелюбие, общительность, пробуждать в людях любопытство и желание перемен. Оказавшись у Рыб, Меркурий, опять же, вслед за Солнцем, обнаружит склонность ко всему таинственному, а также к глубоким размышлениям, внутренним переживаниям.

Венера, находясь в первые дни февраля у Рыб, будет романтичной и сентиментальной, для неё в этот период характерны и «солнечные», и «меркурианские» мотивы устремления к тайне, но только в области отношений и творческих процессов. Люди в такие моменты стремятся к уединению, чтобы переживать романтические чувства, а также ради реализации творческого импульса. Кроме того, в этот период может произойти тайное обогащение. Венера в Овне – бурная, чувствительная, остро реагирующая на происходящее, может легко загораться страстью или ненавистью – в зависимости от события. То, что в такой ситуации делает энергичная Венера, не всегда приятно, но всегда запоминается: не заметить её невозможно.

Марс в Овне усиливает Венеру, и сам усиливается за счёт её эмоциональности. Люди становятся решительными, стремятся показать свою силу, ум, способность к преодолению трудностей, вообще – применить свою энергию, дать ей выход. Это не всегда хорошо заканчивается, но зато там, где такое поведение уместно, результат, как говорится, превосходит ожидания.

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Овен

У Овнов-мужчин астрологическая ситуация в феврале неровная. Ситуация выглядит благоприятной в первой и последней декадах месяца, а в середине февраля напряжённые аспекты Марса, Венеры и Урана привнесут в профессиональную деятельность Овнов дополнительные сложности, главным образом, в основную работу и во взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Солнца и Меркурия в этот период будут способствовать непосредственным контактам с деловым окружением, укреплению рабочих связей, обмену информацией с коллегами и партнёрами, интеллектуальной деятельности. Прогноз по финансам большей частью благоприятный, но возможны некоторые проблемы 5 – 6, 10 и 18 февраля. В эти дни не следует проявлять личную активность в финансовой сфере, нежелательно настаивать на своём мнении и, вообще, лучше избегать каких-либо изменений, в том числе, инвестировать в преобразования или развитие нового направления деятельности. В целом, февраль обещает быть результативным, возникшие проблемы будут благополучно разрешены, и Овны останутся в плюсе.

У Овнов-женщин февраль будет, в основном, благополучным, но в промежуток 16 – 20 февраля напряжённые аспекты Марса, Нептуна, Венеры и Урана повлияют на всю их профессиональную деятельность, за исключением контактов с местными деловыми партнёрами. В эти дни Овнам нужно быть осторожными при осуществлении своих планов, а лучше перенести их на более позднее время. Негативное воздействие Урана помешает достичь успеха в преобразованиях, Марс будет подталкивать к избыточной активности, а Венера с Нептуном направлять Овнов в неверную сторону. Ещё один опасный момент: 9 – 10 февраля. Здесь, по гороскопу, возникнут проблемы в основной работе непосредственно во взаимоотношениях с коллегами и руководством. Негативное влияние Марса с Ураном будет препятствовать слаженной работе, и, вместо этого, создавать конфликтные ситуации. Тем не менее, Овны справятся с этими проблемами: последняя декада месяца выглядит профессионально успешной во всех сферах. В целом же, рекомендуется всю важную работу выполнить в первую и третью декаду, а в середине месяца больше внимания уделять закреплению результатов и поддержанию стабильности.

В первой декаде февраля у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для взаимодействия с далёкими партнёрами период, в основном, не подходит. Для финансовой деятельности неблагоприятны 5 – 6 февраля, а для выполнения основной работы непригодны 9 и 10 февраля.

У Овнов-женщин лучше всего будет идти работа с местными деловыми партнёрами. В основной деятельности проблемы ожидаются 9 – 10 февраля. В финансовой деятельности и при сотрудничестве с далёкими партнёрами трудности могут возникнуть в самые первые дни месяца, а также 9 – 10 февраля.

Во второй декаде февраля у Овнов-мужчин сохраняется положительный прогноз по работе с местными партнёрами, и также позитивно оценивается финансовая деятельность (кроме 18 числа). В основной работе ожидаются трудности. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется до 19 февраля. У Овнов-женщин тоже сотрудничество с местными партнёрами остаётся предпочтительным. Остальной работой можно заниматься только до 16 февраля, дальше, до конца декады, прогноз негативный.

В третью декаду месяца у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами, финансовая деятельность и выполнение основных обязанностей в эту декаду также характеризуется как успешное.

У Овнов-женщин вся деятельность оценивается положительно. Немного лучше выглядит сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая тема. Декада будет без особых достижений, но зато спокойная и позитивная.

Телец

Астрологическая ситуация в феврале у Тельцов-мужчин сформируется под влиянием напряжённых аспектов Плутона с Меркурием, Ураном и Нептуном. По этой причине ожидается много проблем во всех сферах деятельности. Гороскоп указывает на значительный внутренний потенциал Тельцов – их интеллектуальные и физические способности сохраняются на достаточно высоком уровне, однако внешние обстоятельства окажутся неблагоприятными для деловой активности. Результаты, если и будут положительными, достанутся Тельцам с большим напряжением всех сил, но скорей всего, судя по гороскопу, в феврале Тельцы не смогут достичь успеха ни в одной сфере деятельности. Оптимальным было бы решение пропустить этот месяц или отправится в длительную командировку, но если это невозможно, то остаётся только экономить силы, сосредоточиться на сохранении того, что есть, а планы по развитию перенести на более подходящее время. В этом месяце нежелательно рисковать, а также принимать на себя обязательства. Подходящее время для переосмысления своих целей и своей деятельности в связи с этим.

У Тельцов-женщин ситуация похожая. Значительное влияние на них окажет неблагоприятный Плутон с Ураном и Нептуном, а также негативный Сатурн с Марсом. Тельцы будут сталкиваться с большим количеством внешних препятствий, которые не удастся преодолеть, несмотря на всю помощь Марса, из-за чего Тельцы будут находиться в раздражённом состоянии, и это увеличит вероятность конфликтов с партнёрами, коллегами и руководством. Ситуация частично улучшится только в третьей декаде – и только в отношении основной работы и финансовой деятельности. Проблемы при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами сохранятся до конца февраля, а работа с местными партнёрами наладится только с 26 февраля. Таким образом, в течение месяца не рекомендуется проявлять значительную активность, принимать на себя ответственность, начинать новую деятельность и прилагать большие усилия, пытаясь преодолеть возникшие препятствия. Основной задачей месяца должно быть поддержание устойчивости, экономия сил и средств. Возможно планирование своей деятельности на будущие периоды.

В первую декаду февраля у Тельцов-мужчин практически вся деятельность оценивается негативно. В отношениях с местными деловыми партнёрами возможна удачная сделка 3 – 4 февраля. В финансовой деятельности положительные результаты могут быть только в самом начале периода, 1 – 2 февраля. Вся остальная деятельность не рекомендуется.

У Тельцов-женщин для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит тот же промежуток 3 – 4 февраля. При работе с далёкими партнёрами успех возможен 6 – 8 февраля. Прогноз для основной работы и финансов полностью негативный.

Во второй декаде прогноз для Тельцов-мужчин полностью отрицательный. Негативное влияние планет даже усилится в сравнении с первой декадой. Желательно, чтобы Тельцы в этот период были максимально осторожными. У Тельцов-женщин этот период тоже полностью непригоден для работы. Рекомендуется направить силы на поддержание хороших отношений с коллегами, партнёрами, руководством. Нежелательна никакая инициатива.

Третья декада для Тельцов-мужчин останется непригодной для успешной работы. Особенно не рекомендуется иметь дело с далёкими деловыми партнёрами. Желательно не заниматься никакой финансовой деятельностью.

У Тельцов-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по выполнению основной работы и решению финансовых вопросов. На последние дни месяца 26 – 28 февраля благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами.

Близнецы

Астрологический фон в феврале у Близнецов-мужчин сформируется в значительной мере вод влиянием негативных аспектов Урана с Нептуном и Юпитером. Из-за этого гороскоп даёт отрицательные прогнозы по развитию дела и расширению сферы деловых интересов. В феврале не рекомендуется сотрудничать с далёкими деловыми партнёрами, кроме того, по этой же причине отрицательно характеризуется основная работа. Если у Близнецов в феврале запланировано осуществление нового проекта, то его лучше перенести. Гармоничные аспекты ближних планет указывают на благоприятные возможности для работы с местными деловыми партнёрами, при этом ожидается успешная финансовая деятельность. Правда этот прогноз распространяется только на первые две декады: в конце февраля работу лучше свести к минимуму. В третьей декаде в гороскопе наблюдается большое количество напряжённых аспектов дальних планет, а также негативное влияние Солнца. Главное предостережение: месяц не подходит для развития, возможно планирование, но не осуществление планов.

У Близнецов-женщин основные успехи будут связаны тоже с взаимодействием с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Сатурна с Луной и Венерой сформируют походящие условия для решения хозяйственных, имущественных, административных вопросов, а также поддержания хороших отношений с коллегами, партнёрами, окружающими. Ситуация будет благоприятной для решения личных материальных вопросов. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами на весь месяц не рекомендуется. Также ожидаются проблемы в основной работе. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом, и от Близнецов потребуется внимательность и осторожность. Напряжённый аспект Нептуна с Солнцем в гороскопе указывает, что Близнецам не следует проявлять инициативу и поддаваться идеям, которые у них будут возникать: негативный Нептун будет создавать неверное представление о действительности, и Близнецы рискуют сильно ошибиться в своей профессиональной деятельности. Не рекомендуются командировки.

В первой декаде февраля у Близнецов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. В основной работе ожидаются сложности. Прогноз по работе с далёкими партнёрами отрицательный. У Близнецов-женщин наилучший прогноз тоже относится к сотрудничеству с местными партнёрами, но ситуация будет неустойчивой: наряду с успехами ожидаются трудности (1 – 2 и 6 февраля). Взаимодействовать с далёкими партнёрами не рекомендуется. Прогноз по основной работе скорей негативный. Финансовая деятельность неустойчивая.

Во второй декаде Близнецам-мужчинам рекомендуется продолжать сотрудничество с местными партнёрами. По-прежнему положительно оценивается финансовая деятельность. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный. У Близнецов-женщин сохраняется позитивный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, но нежелательно принимать важное решение 14 числа. В основной работе и финансовой деятельности обстановка прогнозируется напряжённой. Прогноз по работе с далёкими партнёрами негативный.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин прогноз по всей деятельности отрицательный. Рекомендуется ограничить свою работу самым минимумом. У Близнецов-женщин остаётся положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, а вся остальная деятельность характеризуется отрицательно. Лучше этот период переждать.

Рак

Прогноз на февраль для Раков-мужчин в профессиональном плане неровный, но большей частью положительный. Гармоничные аспекты Сатурна с Марсом и Венерой, Юпитера с Венерой, Нептуна с Ураном, а также Плутона помогут Ракам справиться с проблемами, которые создадут в начале и середине месяца скопления напряжённых аспектов ближних планет и Солнца. Проблемы в работе с местными партнёрами могут возникнуть 7 – 9 и 14 – 17 февраля. В середине месяца это также повлияет на остальную работу Раков. Но к третьей декаде проблемы уже будут преодолены, и гороскоп демонстрирует положительный прогноз по всем направлениям деятельности. Поскольку влияние позитивных и негативных аспектов в феврале будет краткосрочным, не рекомендуется начинать длительный проект, по крайней мере, до третьей декады, когда возникнут подходящие условия для сотрудничества с партнёрами. В этот период на Раков будет влиять гармоничный аспект Урана и Нептуна, способствующий осуществлению планов, особенно, в новом направлении. Здесь пригодятся творческие способности, а также не помешает новая информация.

У Раков-женщин середина февраля будет, в основном, непригодна для успешной деятельности: в этот период в гороскопе наблюдается скопление напряжённых аспектов Марса, что означает непродуктивный расход энергии и, возможно, конфликтные ситуации с партнёрами и коллегами. В этот период нежелательно пытаться осуществить свои планы и идеи, особенно, если они вызывают противодействие, так как, по гороскопу, Раки потерпят неудачу. Наилучшие возможности для работы возникнут в третьей декаде, когда на Раков будут влиять большое количество гармоничных аспектов ближних и дальних планет. Но успехи в этот период будут обусловлены предшествующей деятельностью, в том числе, преодолением упомянутых проблем. Поэтому рекомендуется не ждать благоприятного периода, тем более что прогноз на первую декаду февраля тоже, в целом, положительный. В течение всего месяца Раки будут находиться под воздействием гармоничного аспекта Нептуна с Ураном, который способствует интеллектуальной и творческой деятельности, а также предоставляет возможности для саморазвития.

В первой декаде февраля у Раков-мужчин ситуация будет неустойчивой. В основной работе и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами проблемы могут возникнуть 1 – 2 и 7 – 9 февраля. Для решения финансовых вопросов не подходит середина декады 4 – 7 февраля. Сотрудничество с местными партнёрами будет успешным в первой половине декады и неудачным во второй. У Раков-женщин наилучшим можно считать прогноз по финансовой деятельности, за исключением промежутка 5 – 6 февраля. Остальная работа будет идти с переменным успехом.

Во второй декаде у Раков-мужчин работа будет продвигаться неровно. Однако в последние два дня 19 – 20 февраля, судя по гороскопу, ситуация улучшится. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность в эти дни оценивается положительно. У Раков-женщин в этот период ожидаются проблемы по всем направлениям деятельности, но к концу декады они будут решены.

В третьей декаде у Раков-мужчин сложатся условия для работы с далёкими деловыми партнёрами, а также для выполнения основных профессиональных обязанностей. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с местными партнёрами тоже позитивный. У Раков-женщин до 27 февраля благоприятен прогноз по всей деятельности. В последние два дня возможно воздействие внешних неблагоприятных обстоятельств, поэтому нежелательно на эти дни намечать что-либо важное. Прогноз по решению финансовый вопросов положителен на весь период, причём, с улучшением к концу месяца.

Лев

Астрологический фон на февраль у Львов-мужчин, в основном, благоприятный. Значительную роль будут играть гармоничные аспекты Юпитера, Нептуна с Ураном и Плутона. Напряжённые аспекты проявят себя большей частью в третьей декаде, и затронут финансовую сферу, причём, включая личные финансы. Февраль подходит для активной профессиональной деятельности, расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов, начала новых проектов, достижения личных профессиональных целей, продвижения в карьере, повышения социального статуса. Подходящий период для творческой активности, повышения профессионального уровня, самосовершенствования. В середине февраля ожидается небольшое ухудшение условий работы, но на третью декаду прогнозируется исправление положение, так что в целом ситуация на февраль выглядит как развивающаяся по восходящей линии. Совместная работа с деловыми партнёрами обещает быть перспективной, желательно уделить достаточно сил и внимания для укрепления деловых отношений. Возможны неожиданные положительные события, риск может быть оправданным.

У Львов-женщин наилучший период в феврале – первая половина, а особенно – первая декада. Во второй половине, 18 – 19 (выходные), 23 и 25 – 26 (тоже выходные) февраля ситуация для работы будет неподходящей. В эти дни будут действовать кратковременные напряжённые аспекты Меркурия, что отразится на ухудшении контактов с коллегами или деловыми партнёрами, поэтому работать в указанные промежутки нежелательно. Кроме того, в первой половине месяца условия будут благоприятствовать одиночной деятельности, а во вторую – коллективной. В первой половине гармоничный аспект Сатурна и Юпитера будет способствовать концентрации усилий Львов на наиболее важной для них задаче, что положительно повлияет на результат. А во второй половине аспект Сатурна с Солнцем располагает к коллективной работе, создавая при этом благоприятные внешние обстоятельства, но также требует от Львов контроля ситуации и координации действий участников (коллег или партнёров). В этот период личная инициатива нежелательна. Лучше заняться обеспечение условий для реализации перспективных совместных задач.

В первой декаде февраля у Львов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается положительно. В финансовой деятельности 6 февраля возможны проблемы. Нежелательно принимать важные решения.

У Львов-женщин вся профессиональная деятельность оценивается положительно. Отличные условия для достижения успеха.

Во второй декаде у Львов-мужчин по-прежнему предпочтительна основная работа, и также благоприятен прогноз по взаимодействию с партнёрами. При решении финансовых вопросов могут возникнуть сложности в промежуток 18 – 20 февраля.

У Львов-женщин, как уже указывалось, в работе могут возникнуть проблемы 18 – 19 февраля. До этого момента прогноз по всей деятельности положительный.

В третью декаду у Львов-мужчин возникнут некоторые сложности при решении финансовых вопросов. Нежелательны инвестиции. Возможны непредвиденные расходы. Остальная деятельность оценивается положительно.

У Львов-женщин 23 и 25 – 26 февраля ожидаются затруднения при взаимодействии с партнёрами, которые затронут и основную работу. За исключением этого всё остальное, по прогнозу, благополучно.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в феврале сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Меркурием и Венерой, Урана с Венерой, а также Плутона. В профессиональном плане гороскоп, в основном, благоприятный, но в середине месяца, 15 – 17 февраля, на Дев будет влиять напряжённые аспекты Марса с Нептуном и Солнца с Юпитером, которые будут подталкивать Дев к чрезмерной активности, и это вызовет проблемы в отношениях с далёкими деловыми партнёрами и в финансовых вопросах. Вероятно, планы Дев окажутся неадекватны их финансовых возможностям, либо у партнёров возникнут аналогичные сложности, и понадобится время, чтобы все эти вопросы урегулировать. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами на весь период положительный. В гороскопе присутствуют кратковременные напряжённые аспекты ближних планет, но на деловую сферу они окажут незначительное влияние. Тем не менее, дл основной работы и взаимодействия с местными партнёрами наилучший период – первая декада, а для решения финансовых вопросов и сотрудничества с далёкими партнёрами – либо первая, либо последняя.

У Дев-женщин возникнет сложная ситуация в промежутке 5 – 7 февраля, она затронет финансовые вопросы и отношения с местными деловыми партнёрами. Причиной могут стать некие острые разногласия по финансам. В этот момент на Дев будет влиять негативный Марс, что может привести к сильной вспышке агрессивности. По возможности, лучше в указанные дни серьёзными делами не заниматься. Судя по гороскопу, это не единственный в феврале сложный момент в отношениях с местными партнёрами, поэтому Девам для успеха придётся принять дополнительные меры предосторожности. Вдобавок, всё это будет отражаться и на основной работе. В отношениях с далёкими деловыми партнёрами ситуация будет лучше, однако в период 15 – 19 февраля Девы могут оказаться под влиянием иллюзии, причиной которой станут партнёры. В этот момент на Дев тоже будет влиять Марс, поэтому вероятен конфликт, однако главное средство предотвратить неприятный ход событий – заранее его предусмотреть.

В первую декаду февраля у Дев-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В работе с далёкими партнёрами возможны проблемы 9 – 10 февраля. Финансами лучше не заниматься в выходные (4 – 5 февраля) и в понедельник.

У Дев-женщин 5 – 7 февраля, как уже сказано, ожидаются проблемы с местными партнёрами и в финансах. Кроме того, 9 – 10 числа возможны трудности в основной работе и в отношениях с далёкими партнёрами.

Во вторую декаду у Дев-мужчин положение сохранится: рекомендуется продолжать сотрудничество с местными партнёрами и заниматься основной работой. В сфере финансов и при взаимодействии с далёкими партнёрами ожидаются трудности.

У Дев-женщин наиболее перспективным является сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В финансовой сфере проблемы возможны 13 – 15 числа. Работа с местными партнёрами будет идти с переменным успехом, и такой же прогноз относится к основной работе.

В третью декаду у Дев-мужчин ситуация, в основном, благоприятная. Возможна незначительная проблема в отношениях с далёкими партнёрами при решении финансовых вопросов (24 февраля). Прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами и основной деятельности положительный.

У Дев-женщин 27 февраля ожидаются некие проблемы с местными партнёрами, а вся остальная деятельность оценивается положительно.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в феврале сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Солнцем, Юпитером и Плутоном, Венеры с Луной и Сатурном, Марса с Луной и Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Марса с Солнцем, Ураном, Венерой. Эти аспекты негативно отразятся, в основном, на финансовой деятельности, особенно, в последней декаде месяца, а прогнозы по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами большей частью позитивные. Середина месяца меньше подходит для работы, поскольку основное количество напряжённых аспектов сосредоточено во второй декаде, но в этот период поддержку Весам окажет гармоничный аспект Сатурна и Марса, который поможет сосредоточиться на главных задачах. При этом Весам не следует ожидать немедленных положительных результатов: это работа на будущее. В основной работе наибольших успехов, судя по гороскопу, Весы достигнут в первой декаде февраля, хотя тогда же возникнут и наибольшие трудности. Для сотрудничества с деловыми партнёрами лучше всего подходит третья декада, когда на Весы будет воздействовать гармоничный аспект Венеры.

У Весов-женщин в гороскопе значимое место занимает напряжённый аспект Плутона с Марсом. Он повлияет в первую очередь на решение финансовых вопросов, поэтому в феврале вся работа с деньгами должна выполняться другими людьми. Месяц не пригоден для начала крупных проектов, возможно вмешательство неблагоприятных обстоятельств. Тем не менее, выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с деловыми партнёрами, по гороскопу, будет, в основном, удачным. В течение всего февраля Весы будут находиться под положительным влиянием Сатурна, который во взаимодействии с Солнцем, Марсом и Венерой будет способствовать успешному выполнению уже начатых дел, и поможет поддерживать хорошие деловые отношения с коллегами, руководством и партнёрами. Но Весам не стоит рассчитывать на серьёзные достижения, высокие результаты в этом месяце: всё, что они будут делать, послужит фундаментом будущих успехов. Особенно третья декада благоприятна для укрепления связей и активизации делового сотрудничества. В этот период возможна помощь вышестоящих инстанций.

В первой декаде февраля у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе наилучшие результаты будут достигнуты в промежуток 3 – 5 февраля. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами больше подходит вторая половина периода. Финансовая деятельность будет неустойчивой.

У Весов-женщин наилучшим является прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами ожидаются проблемы. Финансовая деятельность не рекомендуется.

Во второй декаде у Весов-мужчин остаётся положительным прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для основной работы середина декады не подходит. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит только первая половина декады, до 17 февраля, а для финансовой деятельности, наоборот благоприятна вторая половина.

У Весов-женщин в период 15 – 17 февраля ожидаются трудности во всей работе. Не считая этого, наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. В сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами возникнут препятствия. Финансовая деятельность оценивается негативно.

В третью декаду у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В основной работе возможны сложности в конце месяца, 27 – 28 февраля. Прогноз по финансам неблагоприятен.

У Весов-женщин третья декада лучше всего подходит для основной работы. Кроме того, неплохо выглядит сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В работе с далёкими партнёрами 26 – 28 февраля ожидаются осложнения. Финансовая деятельность не рекомендуется.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин в феврале значительную роль будут играть напряжённые аспекты Урана с Юпитером и Нептуном, которые указывают на то, что в этот период будут преобладать ложные надежды, неверное понимание действительности. Кроме того, вероятно неблагоприятное развитие обстоятельств, движение в неправильную сторону под их влиянием. Это проявится в отношениях с местными деловыми партнёрами, из-за чего на весь месяц сотрудничество с ними оценивается отрицательно. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет проходить под влиянием гармоничного аспекта Плутона и Солнца, что указывает на возникновение таких благоприятных обстоятельств, когда позитивные изменения происходят как бы сами собой. Подходящий период для возникновения новых деловых связей, заключения контрактов и соглашений. Также большей частью положительно оценивается основная работа. Финансовая деятельность, очевидно, будет зависеть от того, с какими партнёрами Скорпионы будут вести дела, по этой причине результаты в феврале нестабильны.

У Скорпионов-женщин те же напряжённые аспект Урана, по гороскопу, проявят себя при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами, из-за чего прогноз на весь февраль в этом отношении негативный. Зато очень хорошо оцениваются перспективы сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Марса с Юпитером и Ураном, а также Нептуна и Меркурия показывают, что Скорпионы получат отличную возможность реализовать свой деловой, интеллектуальный, творческий потенциал, и, в результате, значительно продвинуться в своей деятельности. Подходящее время для расширения деловых контактов среди местных партнёров, обращения в вышестоящие инстанции, официальные органы. Возможны благоприятные повороты в течении событий, возникновение новых неожиданных перспектив. Также это благоприятный период для приобретения ценной информации, что может происходить в виде изучения чего-либо нового или получения важного сообщения. Позитивный прогноз по финансовой деятельности. Положительно, в основном, оценивается и выполнение основных профессиональных обязанностей.

В первую декаду февраля у Скорпионов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе могут возникнуть сложности 6 – 7 февраля. Финансовая деятельность не рекомендуется. Сотрудничество с далёкими партнёрами оценивается отрицательно.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. В основной работе напряжённые моменты возникнут 5 – 7 февраля, а при работе с местными деловыми партнёрами – 1 февраля. На остальное время прогнозы положительные. Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется негативно.

Во вторую декаду у Скорпионов-мужчин наилучшим остаётся прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Также положительно оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей. В финансовой деятельности ожидаются сложности. Взаимодействие с местными партнёрами не рекомендуется.

У Скорпионов-женщин по-прежнему благоприятен прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе затруднения могут возникнуть 14 – 15 февраля. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется негативно.

В третью декаду у Скорпионов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. В финансовой деятельности возможны проблемы 24 – 25 февраля, а при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами – в промежуток 24 – 26 февраля. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами отрицательный.

У Скорпионов-женщин сохраняется позитивный прогноз по финансам и работе с местными партнёрами. В основной деятельности ожидаются сложности в промежуток 25 – 27 февраля. Сотрудничество с далёкими партнёрами по-прежнему оценивается отрицательно.

Стрелец

В феврале на деятельность Стрельцов-мужчин окажут значительное влияние напряжённые аспекты Урана с Сатурном, Марсом, Венерой, а также аспект Сатурна с Юпитером (в последней декаде). Если у Стрельцов есть планы по расширению своей деятельности, то, согласно гороскопу, февраль для их осуществления не подходит. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, причём ситуация к концу месяца ухудшится. И это отразится на результатах финансовой деятельности: по прогнозу, в связи с контактами с далёкими партнёрами в течение всего февраля Стрельцы будут сталкиваться с финансовыми проблемами. Положительно оценивается сотрудничество с местными партнёрами и основная деятельность, причём, в этой работе к концу месяца ожидается некоторое улучшение. Гармоничный аспект Урана с Меркурием будет помогать Стрельцам в этой деятельности, усиливая их интеллектуальные способности, помогая развивать деловые отношения и создавая благоприятные обстоятельства для позитивных изменений.

У Стрельцов-женщин ожидается напряжённый период в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами, который продлится с 7 по 20 февраля. В этом промежутке наблюдается большое скопление напряжённых аспектов ближних планет, особенно, аспектов Марса, что указывает на некомфортные условия для совместной деятельности с окружающими и вероятные конфликты. Промежутки до и после обозначенных дат оцениваются положительно. В первую декаду лучше вести дела с местными деловыми партнёрами, а в последнюю декаду – с далёкими. Финансовая деятельность оценивается преимущественно положительно, проблемы могут возникнуть в середине месяца, 15 – 17 февраля, из-за негативной Венеры. В работе с далёкими партнёрами эти же дни оцениваются как напряжённые, что указывает на источник проблем. В целом, по возможности, всю важную деятельность рекомендуется перенести на последнюю декаду, поскольку в это время на Стрельцов будут воздействовать гармоничные аспекты ближних планет, и условия для работы улучшатся.

В первой декаде февраля наилучший прогноз для Стрельцов-мужчин относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Кроме того, благоприятен прогноз по основной деятельности. Заниматься финансами и сотрудничать с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Стрельцов-женщин вся деятельность, кроме финансов, до 7 февраля оценивается положительно, а затем отрицательно. Финансовая деятельность характеризуется положительно на всю декаду.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин наилучшим является прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе возможны незначительные затруднения 13 – 14 февраля. Финансовая деятельность и работа с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Стрельцов-женщин вторая декада, в основном, неблагоприятна для работы, особенно, промежуток 15 – 17 февраля. Можно достичь положительных результатов только в самом начале и самом конце декады.

В третью декаду по-прежнему благоприятные условия для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В конце месяца в этой деятельности прогнозируется улучшение. Прогноз по остальной деятельности остаётся негативным.

У Стрельцов-женщин третья декада полностью благоприятна для профессиональной деятельности. Наилучших результатов Стрельцы достигнут в сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и в финансовой деятельности.

Козерог

В феврале в профессиональном плане гороскоп для Козерогов-мужчин преимущественно неудачный. Для работы относительно пригодна только третья декада месяца. Негативные аспекты Плутона с Солнцем, Юпитера с Луной и Сатурна с Меркурием указывают на возникновение сильных внешних ограничителей и неблагоприятных обстоятельств. Козерогам нужно будет стремиться удержать достигнутое, не думая о развитии и расширении. Вообще, деятельность этого периода нацелена на будущее, и характер текущих событий (позитивный или негативный) не указывает на дальнейшие последствия. Иначе говоря, даже неприятные в данный момент результаты могут иметь огромное положительное значение для последующей жизни – но и обратное тоже возможно. На первые две декады месяца наихудшие прогнозы относятся к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности и работы с далёкими партнёрами прогноз тоже негативный, соответственно, никаких серьёзных шагов лучше не предпринимать. У Козерогов-женщин негативная ситуация распространится на отношения с местными деловыми партнёрами. Для остальной деятельности напряжённым будет промежуток в середине месяца, 14 – 17 февраля. При этом наилучшие перспективы у совместной работы с далёкими деловыми партнёрами – с 19 февраля и до конца месяца. Соединение Плутона с Луной указывает на то, что у Козерогов будут происходить важные внутренние психические, подсознательные и сознательные, изменения. Возможна эмоциональная неустойчивость и повышенная конфликтность. Это создаёт опасность разрушения связей с партнёрами, разрыва договоров, убытка. Поэтому желательно исключить непосредственный контакт со значимыми людьми, а также принять меры самоконтроля. В то же время, гармоничный аспект Нептуна с Ураном будет способствовать возникновению условий для того, чтобы ожидаемые события и изменения оказались благоприятными для Козерогов. Из этого следует, что их личные сознательные усилия окажутся, скорей всего, бесполезными, но внешние обстоятельства сами сыграют в пользу Козерогов.

В первой декаде февраля у Козерогов-мужчин все прогнозы негативные. Рекомендуется отказаться от проявления инициативы, не принимать на себя ответственность, ограничить свою деятельность до минимума. Особенно следует воздержаться от сотрудничества с местными деловыми партнёрами.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей, при этом 8 – 9 февраля ожидаются трудности, так же, как и в работе с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами негативный. В финансовой деятельности будут проблемы.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин в финансовой деятельности и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами середина периода (14 – 19 февраля) оценивается отрицательно, а начало и конец периода – положительно. Основная деятельность и взаимодействие с местными партнёрами до 20 февраля не рекомендуются.

У Козерогов-женщин период 14 – 19 февраля тоже не подходит для основной работы, финансов и взаимодействия с далёкими партнёрами, хотя начальный период оценивается положительно. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется негативно на весь период.

На третью декаду у Козерогов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими партнёрами положительный с начала периода и до 26 февраля, а затем до конца месяца отрицательный.

У Козерогов-женщин сложности ожидаются при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами (21 – 22 февраля), в основной работе и в финансовой деятельности (23 – 25 февраля). Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный на всю декаду.

Водолей

У Водолеев-мужчин в гороскопе на февраль значимую роль будут играть негативные аспекты Юпитера с Венерой и Плутона с Сатурном. Второй аспект, скорей всего, вызовет у Водолеев ощущение бессилия в связи с видимым (или кажущимся) ухудшением ситуации или представлением о ближайших перспективах. Кроме того, он существенно и негативно повлияет на отношения с далёкими деловыми партнёрами в плане долгосрочной совместной деятельности – таким образом, что её развитие и расширение окажется невозможным. По прогнозу, такое состояние продлится весь месяц, поэтому Водолеям лучше временно отказаться от планов деловой экспансии, и сосредоточиться на текущей деятельности. В феврале подходящий период для планирования масштабной деятельности, но не для её осуществления. Гармоничные аспекты, в частности, Солнца с Венерой и Марсом, создадут благоприятные условия для успешной совместной деятельности с местными деловыми партнёрами, а также для основной работы, но эти успехи, по гороскопу, будут локальными. Рекомендуется экономить силы.

У Водолеев-женщин астрологический фон сформируется в значительной мере под влиянием негативных аспектов Урана с Венерой, Марсом и Сатурном. Водолеи будут испытывать ощущение зажатости как непосредственно в деятельности, так и в отношениях с коллегами и партнёрами, а также, возможно, нехватки сил для преодоления препятствий. В работе с местными деловыми партнёрами это состояние продлится до 16 февраля, и прогноз на этот промежуток, соответственно, негативный. Но потом состояние Водолеев улучшится, и на вторую половину месяца прогноз исправится. Для финансовой деятельности подходящими будут только первые 4 дня февраля и, затем, третья декада. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей почти полностью негативный, и прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами немногим лучше. Гармоничный аспект Юпитера и Солнца указывает на возникновение внешних и внутренних условий для достижения успеха и улучшение положения, но, судя по гороскопу, он относится только к личной жизни Водолеев.

В первую декаду февраля у Водолеев-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При выполнении основных профессиональных обязанностей проблемы возможны 5 – 7 и 9 февраля. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются полностью негативно.

У Водолеев-женщин период для работы не подходит. В период до 5 февраля возможна успешная сделка с местными деловыми партнёрами, что подтверждается прогнозом по финансам. Для остальной деятельности прогноз негативный.

Во вторую декаду у Водолеев-мужчин в промежуток 14 – 17 февраля возможны трудности при выполнении основной работы и сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Остальная деятельность по-прежнему характеризуется отрицательно.

У Водолеев-женщин с 16 февраля положительный прогноз по работе с местными партнёрами, кроме того, 19 – 20 февраля возможна удачная сделка с далёкими партнёрами. В финансовой деятельности и основной работе ожидаются сложности.

В третью декаду у Водолеев-мужчин положительный прогноз для основной деятельности и взаимодействия с местными партнёрами, но только в первой половине периода. Остальная работа на всю декаду не рекомендуется.

У Водолеев-женщин в третьей декаде, по гороскопу, возникнут благоприятные условия для финансовой деятельности и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Для основной работы и взаимодействия с далёкими партнёрами прогноз отрицательный.

Рыбы

Гороскоп на февраль для Рыб-мужчин преимущественно благоприятный. Астрологический фон сформируют, в основном, гармоничные аспекты ближних и дальних планет. Хотя в первой декаде месяца в гороскопе присутствует скопление напряжённых аспектов, непосредственно на работу они повлияют слабо. Тем не менее, третья декада в феврале – лучшая, по крайней мере, для финансовой деятельности и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. В первой декаде можно достичь кратковременного, но значимого успеха в работе с местными партнёрами. Основная работа на весь месяц прогнозируется успешная, хотя существенных результатов не предвидится. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами могут возникнуть трудности в период 6 – 16 и 19 – 20 февраля. В эти промежутки на Рыб будет влиять негативный Марс во взаимодействии с Нептуном и Венерой: в обоих случаях опасность будет исходить от иллюзий и ложных надежд. Трудности в финансовой работе будут связаны с далёкими партнёрами, рекомендуется сдержанность.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Собственно, в гороскопе на февраль он единственный положительный. Астрологический фон сформируется напряжёнными аспектами Венеры, Марса и Нептуна. Весь месяц у Рыб будут неадекватные представления о происходящих событиях и перспективах. Вдобавок, ожидается, что под влиянием негативной Венеры у Рыб возникнут личные проблемы, которые будут мешать в работе. Возможно также введение в заблуждении со стороны далёких деловых партнёров. Не рекомендуется никакая финансовая деятельность. Нежелательно заключать договоры. Также в основной работе лучше ограничиться минимально необходимой деятельностью. Кроме того, рекомендуется в феврале эмоционально дистанцироваться от коллег, поскольку возможны конфликты. Следует критически пересмотреть свои возможности влиять на события и других людей: под воздействием Нептуна Рыбы будут склонны слишком много брать на себя. Нежелательны попытки укрепления своего авторитета, повышения статуса, борьба за власть.

В первой декаде февраля у Рыб-мужчин наилучшим является прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В финансовой деятельности трудности возможны 1 и 7 – 8 февраля. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный на первую половину периода.

У Рыб-женщин положительно оценивается только совместная деятельность с местными деловыми партнёрами.

Во второй декаде у Рыб-мужчин в период с 14 по 16 февраля возможны трудности в финансовой сфере и при работе с далёкими деловыми партнёрами. Кроме того, проблемы с партнёрами возможны 19 – 20 февраля. Выполнение основной работы и сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуются положительно.

У Рыб-женщин ничего не меняется, прогноз остаётся прежним.

В третьей декаде у Рыб-мужчин прогноз для всей деятельности положительный. Наибольших успехов можно ожидать при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов.

У Рыб-женщин по-прежнему положительно оценивается только совместная деятельность с местными деловыми партнёрами.

Москва, Денис Вербицкий

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