Власти признали: нормативы выбросов для челябинских предприятий опасно завышены

Публикации за 30.01.17

Минэкологии региона признало, что челябинские предприятия могут заставить горожан задыхаться, не превышая разрешенные нормативы по выбросам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, первые сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске подтвердили опасения горожан.

По заказу регионального минэкологии в 2016 году была создана база данных об источниках вредных выбросов на территории областного центра. В нее вошли 16 наиболее крупных предприятий Челябинска, объем выбросов которых составляет более 87% от общего объема в городе. База была дополнена данными о выбросах от автотранспорта, движущегося по Свердловскому проспекту, и об источниках еще 42 более мелких предприятий.

На основании этих данных Всероссийский НИИ охраны окружающей среды выполнил сводный расчет – насколько может быть загрязнен атмосферный воздух в городе при одновременных выбросах от автомагистрали и от 58 предприятий при различных метеоусловиях.

Результаты расчетов для нулевой скорости ветра показали, что выбросы предприятий даже в пределах установленных им нормативов приводят к опасному загрязнению воздуха в жилых кварталах по целому ряду веществ. Этот вывод подтверждает и факт высокого загрязнения воздуха в Челябинске в период штиля 9-20 января, признали в ведомстве.

«Предприятия ориентируются на завышенные нормативы выбросов, что не позволяет им правильно определить приоритеты воздухоохранной деятельности, в итоге вложения в природоохранную деятельность не дают ожидаемого эффекта», – констатируют в минэкологии.

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Сводный расчет показал вклад каждого предприятия в загрязнение воздуха в любой точке в городе, и ведомство намерено определить величины концентраций загрязняющих веществ, которые не должна быть превышена выбросами этого предприятия в жилой зоне Челябинска. При этом общее воздействие всех предприятий в любой точке по любому веществу не должно превышать 1 ПДК. Квоты будут доведены до всех до 10 февраля, пообещали в министерстве.

При этом чиновники отмечают, что изменения в законодательство федеральному правительству поручено внести до 1 октября 2017 года, и на сегодня предприятия не имеют обязанностей соблюдать квоты. Но, приступив к этой работе, они смогут рассмотреть различные варианты перехода на новую систему нормирования и выработать обоснованные предложения по содержанию порученных к разработке законопроектов и подзаконных актов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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