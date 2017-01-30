Дымовая завеса над Челябинском сгущается: повышен уровень опасности НМУ

Публикации за 30.01.17

В Челябинске продлили режим НМУ. Смог станет еще опаснее.

Как передает корреспондент «Новый День», после небольшого перерыва с вечера 27 декабря над южноуральской столицей вновь завис ядовитый туман.

По данным регионального министерства экологии, режим неблагоприятных метеорологических условий – слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия, продлевается еще на сутки: с 19 часов сегодняшнего дня до 19 часов 31 января. При этом повышается степень опасности НМУ – с первого до второго.

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Напомним, Всероссийский НИИ охраны окружающей среды выполнил первый сводный расчет – насколько может быть загрязнен атмосферный воздух в городе при одновременных выбросах от автомагистрали и от 58 предприятий при различных метеоусловиях. В результаты расчетов для нулевой скорости ветра показали, что выбросы заводов даже в пределах установленных им нормативов приводят к опасному загрязнению воздуха в жилых кварталах по целому ряду веществ.

Челябинск, Юлия Малецкая

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