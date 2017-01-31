В Челябинске суд признал незаконным летник «Венской кофейни» / Представление прокуратуры чиновники проигнорировали

Публикации за 31.01.17

В Челябинске суд признал незаконным решение администрации, разрешившей устроить летнее кафе возле объекта культурного наследия.

Как передает корреспондент «Новый День», еще весной прошлого года руководитель инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев поднял проблему летних кафе, незаконно установленных возле исторических зданий и уродующих их облик. Одним из них стала терраса «Венской кофейни», перекрывающая фасад дома №63 на проспекте Ленина.

Напомним, данное здание является частью выявленного объекта культурного наследия «Городок чекистов».

Еще летом прокуратура в ходе проверки подтвердила, что летний зал кофейни установлен незаконно.

По данным надзорного ведомства, решением Центрального районного суда ИП Фишер, организующему услуги общественного питания в кофейне, было запрещено при эксплуатации наружной системы вентиляции и кондиционирования, монтаже и эксплуатации летнего павильона использовать общее имущество собственников дома без их согласия. Никакого согласия предприниматель у жильцов при установке террасы не спрашивал.

Однако летний зал кафе был включен в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Челябинска, чем и руководствовался бизнесмен.

Проектная документация террасы в нарушение положений федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» не содержит разделов по сохранению выявленного объекта культурного наследия и не согласовывалась с органом по охране памятников, не проводилась и историко-культурная экспертиза проекта.

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В результате индивидуальный предприниматель с разрешения городской администрации изуродовал внешний облик объекта культурного наследия.

По результатам проверок прошлым летом прокуратура вносила руководству Челябинска представления об устранении нарушений законодательства об объектах культурного наследия. По всей видимости, чиновники на них так и не отреагировали.

Прокурор города обратился в суд с требованием признать противоречащим законодательству и недействующим постановление администрации в части включения летнего зала кафе «Венская кофейня» в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Центрального района Челябинска.

Решением Советского районного суда требования прокурора удовлетворены.

Челябинск, Юлия Малецкая

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