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Публикации за 02.02.17

«Непорочное зачатие»: девять монахинь забеременели в итальянском монастыре

«Непорочное зачатие»: девять монахинь забеременели в итальянском монастыре

В итальянском монастыре, приютившем беженцев из Северной Африки, забеременели 9 монахинь. Женщины настаивают на «чуде» непорочного зачатия.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в одном из католических монастырей, расположенных в окрестностях Милана.

Летом прошлого года в обители приютили пятерых беженцев-мужчин из Северной Африки. Спустя полгода выяснилось, что 9 монахинь ждут детей, сообщает «Il Giornale Italiano».

Выяснилось, что во время пребывания гостей в монастыре послушницы остались «без присмотра»: настоятельница из-за болезни матери не могла ночевать в обители.

Любопытно, что сами «невесты христовы» отрицают свою вину, утверждая, что произошло чудо непорочного зачатия. Монахини апеллируют, ни много ни мало к Деве Марии, подчеркивая, что если бы она жила в наше время, ей бы никто не поверил.

«Новый День – Челябинск» , и

Гости из Северной Африки между тем поблагодарили монахинь за теплый прием и пообещали рекомендовать этот монастырь всем своим друзьям.

Милан, Лилия Грамберг

Милан. Другие новости 02.02.17

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