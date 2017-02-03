В федеральном кардиоцентре прокомментировали историю южноуральца, заявившего, что ему поставили не то устройство

Публикации за 03.02.17

Медики прокомментировали историю южноуральца, заявившего, что ему поставили не то устройство.

Как уже сообщало РИА «Новый День», пенсионер из поселка Буранный обратился в редакцию, рассказав, что тщетно пытается достучаться до руководства федерального центра сердечно-сосудистой хирургии и министерства здравоохранения Челябинской области со своей проблемой.

По словам мужчины, в 2013 году ему сделали операцию в федеральном учреждении. Однако вместо обещанного дорогостоящего устройства поставили совершенно другое. Южноуралец жаловался, что аппарат никак не улучшает его самочувствия.

РИА «Новый День» обратилось за комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Челябинской области, однако там уклонились от комментариев по этой конкретной ситуации, ограничившись общими советами. Но, как оказалось, после обращения журналистов ведомство отправило запрос в федеральный кардиоцентр с целью прояснить реальное положение вещей. И достаточно оперативно получило от руководства лечебного учреждения ответ, подробно объясняющий, что рассказ южноуральца не соответствует действительности. Однако по какой-то причине минздрав не предоставил этот ответ редакции. Лишь после публикации этой истории с РИА «Новый День» связался главный врач кардиоцентра Олег Лукин и рассказал, что в действительности произошло в 2013 году:

«Когда Георгий Морев попал к нам в 2013 году, ему было сделано все, что положено на тот момент. И поставлено именно то устройство, которое требовалось – импортный кардиовертер-дефибриллятор ведущего мирового производителя.

К сожалению, в бумагах, которые при выписке ему дал кардиолог, в одном месте врач указал устройство, которое, действительно, было поставлено, а в другом по случайной ошибке – другое устройство. Обнаружив несоответствие, родственники, естественно, обратились к нам. Мы исправили ошибку в бумагах, показали всю документацию о том, какой именно аппарат установлен. После этого никаких претензий родственники пациента не предъявляли.

К тому же проверить, что именно имплантировано, очень просто. Ставится специальный тестер. Это умное устройство, которое дистанционно влезает в мозги аппарата и тут же выдает модель, марку, все параметры его работы, все зарегистрированные за этот период нарушения ритма и так далее, и так далее. Если есть вопросы, что же там стоит за устройство, можно просто сделать распечатку результатов этого тестера. И никак здесь не схалтуришь, подменить их невозможно.

Кстати, последний раз Георгий Морев проходил тестирование в мае 2016 года. Никаких жалоб по своему состоянию больной не предъявлял.

Что же касается вопроса, почему после установки кардиовертера он не стал лучше себя чувствовать… Функция этого устройства – посылать разряд при жизненно угрожающих состояниях, которые могут привести к остановке сердца. Ни на что другое этот аппарат не влияет. Когда не нужно давать разряд, он просто отслеживает работу сердца и никак в нее не вмешивается. Та болезнь, которая есть у нашего пациента, лечится консервативно, для чего подбираются только лекарственные препараты. А это устройство – просто сторож, которое дает внутренний разряд дефибриллятора, чтобы спасти человеку жизнь. Но, к сожалению, никоим образом не улучшает качество жизни», – пояснил Олег Лукин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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