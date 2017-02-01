Перепутали? Южноуральцу вместо дорогостоящего прибора поставили просто кардиостимулятор

Публикации за 01.02.17

Жителю Челябинской области вместо дорогостоящего прибора поставили бесполезный кардиостимулятор.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», четвертый год житель поселка Буранный Георгий Морев тщетно пытается найти правду в чиновных кабинетах.

История пенсионера началась в июне 2013 года, когда мужчину с болезнью сердца положили в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. «Мне должны были поставить в сердце дорогой американский прибор – кардиовертер-дефибриллятор, – рассказывает Георгий Морев. – Уже подготовили к операции, привезли на третий этаж. Вдруг подошла медсестра – и меня перевезли на второй этаж. Там врач мне говорит: будем вас таблетками лечить».

Лишь через несколько дней южноуральцу сделали операцию, однако вместо обещанного прибора установили совсем другой – кардиостимулятор. Все бы ничего, рассказывает пенсионер, вот только при его аритмии устройство совершенно бесполезно. Он и его родственники убедились в этом сразу, вернувшись из Челябинска: мужчине стало плохо. Главный кардиолог Магнитогорска, к которому Георгий Морев обратился с жалобой на самочувствие, посоветовал ему срочно ехать в Челябинск.

В июле 2013 года пенсионер вместе с сыном вновь оказались в центре сердечно-сосудистой хирургии. Но там врачи лишь развели руками: да, мол, бывает, что прибор не помогает. А заместитель главного врача и вовсе поначалу заявил, что устройство пенсионеру в центре поставили, а долечиваться ему придется в Магнитогорске. Когда же южноуралец возмутился подобным ответом, пообещал поговорить с главврачом. Правда, дозвониться до шефа сразу ему не удалось. Как не удалось это до сих пор и самому Георгию Мореву: мужчину либо не соединяют с руководителем медицинского учреждения, либо просто бросают трубку.

Такой же прием пенсионер встретил и в региональном министерстве здравоохранения. «Первый раз я позвонил туда года два назад, – рассказывает южноуралец. – Трубку взяли, попросили подождать. Слышу – о чем-то говорят между собой. А потом просто положили трубку». Последующие попытки связаться с чиновниками министерства имели аналогичный результат: Георгию Мореву не только не дают обнадеживающих ответов, с ним просто не разговаривают.

Что делать дальше, столкнувшийся с глухой стеной непонимания, южноуралец, не знает.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области комментировать данную ситуацию не стали, ограничившись общим советом. «Если человек считает, что врачи назначили ему неправильное лечение и не может дозвониться до руководства медицинского учреждения, он может написать письменный запрос в адрес администрации лечебного заведения либо в региональный минздрав, – сообщили в ведомстве. – В таком случае обращение обязаны будут зарегистрировать и дать на него ответ в установленные законом сроки. Кстати, запрос можно сделать и в электронном виде. Например, в онлайн-приемной министерства».

Челябинск, Виктор Елисеев

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